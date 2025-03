Bărbatul ar fi furat două perechi de cercei cu diamante, dar și un inel

Bărbatul ar fi înghițit două perechi de cercei cu diamante după ce a fugit din magazinul Tiffany & Co. din The Mall at Millenia din Orlando, Florida, pe 26 februarie, potrivit instituțiilor media locale WFLA, Fox 35 Orlando și WKMG.

Potrivit autorităților, Gilder, în vârstă de 32 de ani, a obținut acces la bijuterii după ce s-a prezentat ca fiind apropiat al unui jucător de la Orlando Magic care era interesat să facă o achiziție și a fost dus într-o cameră VIP pentru a vedea cerceii.

Potrivit imaginilor de supraveghere, Gilder, care este din Texas, a luat bijuterii dintr-o vitrină a magazinului și încercat să părăsească zona. Bărbatul ar fi furat două perechi de cercei cu diamante, în valoare totală de 769.500 de dolari, și un inel în valoare de 587.000 de dolari, care a fost recuperat ulterior de poliție.

Potrivit autorităților, suspectul ar fi înghițit bijuteriile

Poliția a localizat vehiculul suspectului pe Interstate 10, în Washington, în timp ce se îndrepta spre Texas. Bărbatul a fost acuzat că s-a opus arestării în timpul opririi în trafic. În primă fază, el nu a fost acuzat și de furt, deoarece bijuteriile nu au putut fi găsite asupra lui în acel moment, a raportat WFLA.

Cu toate acestea, poliția a anunțat, în timpul arestării lui Gilder, pe 28 februarie, că a bărbatul „înghițit mai multe articole”, potrivit dosarului de arestare, conform WKMG.

„Obiecte străine” în stomacul bărbatului

O scanare corporală efectuată în închisoare a părut apoi să confirme suspiciunile anchetatorilor, deoarece oficialii au observat „obiecte străine” în stomacul lui Gilder despre care cred că ar fi cerceii lipsă.

„Aceste obiecte străine sunt suspectate a fi cerceii Tiffany & Co. luați în jaf”, susțin autoritățile, conform WFLA.

Acuzat de furt de gradul I

Potrivit declarației pe propria răspundere, Gilder „a întrebat în mod spontan personalul închisorii” dacă urma să fie „acuzat de ceea ce am în stomac”. De asemenea, ar fi spus: „Ar fi trebuit să-i arunc pe fereastră”.

Ulterior, Gilder a fost acuzat de furt de gradul I.

Fox 35 Orlando a raportat că „autoritățile au găsit în vehiculul său formulare de cercei Tiffany & Co., etichete de preț, chitanțe și un telefon mobil”.

Inculpatul a fost arestat de mai multe ori pentru furt în ultimii 13 ani, potrivit rapoartelor.

Altfel, amintim că nu doar americanii comit infracțiuni de acest gen în Florida, ci și românii. Spre exemplu, în 2023, patru conaționali au furat bijuterii de peste un milion de dolari dintr-un magazin, fapt care i-a determinat pe anchetatori să-i catalogheze ca fiind profesioniști.

