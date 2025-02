Un poster în care apare Elon Musk în timp ce face salutul nazist la mitingul de inaugurare a lui Donald Trump din ianuarie și o Tesla redenumită „Swasticar” a devenit viral în mediul online.

Afișul, care a apărut în Bethnal Green, Londra, îi îndeamnă pe oameni să nu cumpere mașinile Tesla, companie unde Elon Musk este CEO.

„Trece de la 0 la 1939 în 3 secunde”, este scris pe poster, o referire la începutul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Pe Instagram, grupul „Everyone Hates Elon”, care speră ca mesajul să ajungă în toată lumea, a anunțat că va trimite un PDF cu afișul oricui dorește.

Anti-reclama vine în momentul în care vânzările Tesla aproape s-au înjumătățit în Europa în ianuarie, pe fondul implicării lui Elon Musk în campania lui Donald Trump și a atacurilor sale pe rețelele de socializare împotriva politicienilor de top europeni.

Musk a fost numit de Trump ca șef al noului Departament pentru Eficiența Guvernului (DOGE) și și-a petrecut o mare parte a anului arătând sprijin pentru politicienii europeni de dreapta – în special AfD din Germania – pe X, platformă pe care o deține.

Pagina de strângere de fonduri a „Everyone Hates Elon” include mesajul: „Nemulțumit că a alimentat extrema dreaptă în SUA, Elon Musk face acum același lucru în Europa. Nu-l putem lăsa pe cel mai bogat om din lume să ne otrăvească politica”.

Afișului devenit viral i se adaugă un videoclip generat de inteligență artificială tot mai accesat, care îl înfățișează pe Trump sărutându-i degetele lui Musk.

Intitulat „Trăiască regele adevărat”, videoclipul a apărut pe monitoarele de la sediul Washington DC al Departamentului pentru Locuințe și Dezvoltare Urbană.

