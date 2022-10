Inițiatorii marșului de protest, la care s-au adunat în jur de 500 de persoane, sunt cetățeni ai Ucrainei din orașele Odesa, Herson, Nikolaev, Kiev, Harkov și Dnipro care au fost nevoiți să caute protecție temporară în România.

Protestul a început la ora 15.00 și se va încheia în jurul orei 19.00.

„Russian war crimes = Genocide of Ukraine”, „Arm Ukraine Now” (Înarmați Ucraina acum), „Russia is a terrorist state” (Rusia e un stat terorist) și „Save children in Ukraine” (Salvați copiii din Ucraina) scrie pe pancartele purtate de manifestanți pe străzi.

„Este un marș pașnic împotriva statului terorist Rusia. Bombardamentul de acum 3 zile ne-a determinat să facem acest protest. Nimeni nu cred că a respirat de la ora 7.00 până la ora 1.00, cât au fost alarmele aeriene și tot timpul ne vin pe ceas și vedem că sunt riscuri de bombe, de rachete. Toți avem familii acolo. Toți sunt speriați. Chiar și Odesa, unde era puțin mai liniște. Vrem să fie recunoscut că se întâmplă crime teroriste împotriva populației ucrainene. Avem nevoie de ajutorul NATO și al Uniunii Europene. Din martie sunt la Constanța”, a spus Monica, organizatoare a protestului, potrivit Radio Constanța.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Scene incredibile. A încercat să-l sărute de față cu toată lumea. Reacție uluitoare. „Tu să taci!” Puteam să-ți fiu...”

Playtech.ro Pleacă de la Vocea! Tocmai a dat vestea BOMBĂ. Stupoare pentru fanii emisiunii

Viva.ro Îți mai amintești de Costel Busuioc? Dureros ce s-a întâmplat cu el după ce devenise celebru. A pierdut și premiul de 100.000 de euro

Observatornews.ro Afacerea cu care un român a dat lovitura. Un kilogram se vinde și cu 25 de lei

Știrileprotv.ro Un aliat strategic al Rusiei îl avertizează pe Putin să nu trateze țările din Asia Centrală ca pe fosta Uniune Sovietică

FANATIK.RO 3 aparate care consumă curent chiar și când nu le folosești. Scoate-le din priză, ca să faci economie

Orangesport.ro Anamaria Prodan s-a enervat când a auzit ce nume oficial e forţată să poarte: "Sunt prostiile lui Reghecampf astea". Cum o va chema în acte

HOROSCOP Horoscop 15 octombrie 2022. Berbecii au ocazia de a se detașa în mod real de orice problemă stresantă și de a se ocupa de ceea ce le face plăcere

PUBLICITATE Știi ce e cyberhondria? Are legătură cu internetul și mulți suferim de ea fără să știm