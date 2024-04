Printre nemulţumirile localnicilor se numără presiunea asupra pieței imobiliare din cauza creșterii închirierilor de locuinţe pe termen scurt în scop turistic și impactul negativ al turismului asupra resurselor naturale.

Hartă: Insulele Canare, în Oceanul Atlantic

Protestele, care vor avea loc sub sloganul „Insulele Canare nu mai pot”, sunt susținute de grupuri ecologiste precum Greenpeace, WWF, Ecologists in Action, Friends of the Earth și SEO/Birdlife.

„Am ajuns la punctul în care echilibrul dintre utilizarea resurselor și bunăstarea populației s-a rupt, mai ales în ultimul an”, a declarat Victor Martin, purtător de cuvânt al mișcării „Insulele Canare nu mai pot”.

11 membri ai mișcării au fost deja în greva foamei de o săptămână pentru a protesta față de construcția a două complexe hoteliere de lux la Tenerife, pe care le descriu drept „ilegale” și total inutile.

Victor Martin a adăugat că situația locuințelor în multe părți ale arhipelagului este, de asemenea, gravă din cauza prețurilor ridicate, a salariilor mici, a lipsei de locuințe publice și a crizei continue a costului vieții.

„Mi-am dat seama că am atins limita când am văzut oameni care lucrau la hotel sau chelneri care locuiesc în cocioabe”, a spus el.

„Nu turiștii sunt problema. Problema este un model care a fost construit în jurul unei clase de afaceri care nu vrea să asculte ce trebuie făcut și cu o clasă politică ce servește acea clasă de afaceri în loc să servească toți cetățenii”, a adăugat Martin.

Anul trecut, 13,9 milioane de turiști au vizitat insulele, care au o populație de 2,2 milioane de oameni. Turismul reprezintă aproximativ 35% din PIB-ul arhipelagului, aducând 16,9 miliarde de euro doar în 2022.

