Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA”, CNSLR Frăția, CSDR și Confederația Sindicală Națională Meridian au anunțat acțiunea de protest.

„Nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea ca semn al incompetenței și al lipsei de responsabilitate a celor aflați la conducere”, au declarat sindicaliștii.

Sindicatele acuză că măsurile de austeritate au afectat toate categoriile profesionale. Ei susțin că cei aflați la putere nu au resimțit aceste tăieri. Protestul vine ca răspuns la problemele sociale și economice cu care se confruntă lucrătorii din România.

„Este momentul să ne facem auzite revendicările şi să cerem măsuri concrete, juste si imediate pentruprotejarea lucrătorilor. Nu mai acceptăm batjocura decidenţilor politici şi inechitatea aplicată lucrătorilor din România.”

Printre cererile sindicaliștilor se numără:

Un salariu minim decent și pensii decente

Respectarea drepturilor legale și contractuale ale lucrătorilor

Taxare justă

Stoparea măsurilor de austeritate

Apărarea locurilor de muncă în administrația publică

Îmbunătățirea sistemului de sănătate și asistență socială

Abrogarea măsurilor anti-educație

Consolidarea sectorului silvic

Salvarea sectorului economic românesc prin accesul la o energie accesibilă şi competitivă

Stop vânzării companiilor de stat

Refacerea infrastructurii feroviare, rezolvarea subfinanţării cronice a sistemului

Referendum pentru noua Lege a apărării

Alte solicitări includ consolidarea sectorului silvic, salvarea sectorului economic românesc prin acces la energie accesibilă, oprirea vânzării companiilor de stat și refacerea infrastructurii feroviare.

Sindicatele fac apel la o mobilizare colectivă. Ei invită „toți lucrătorii, pensionarii, tinerii și pe toți cei care nu mai acceptă nedreptatea, inechitatea și disprețul față de cei care muncesc cinstit în această țară” să li se alăture în protestul împotriva măsurilor de austeritate.

„Vom ieși în stradă pentru a arăta că nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea ca semn al incompetenței și al lipsei de responsabilitate a celor aflați la conducere.”, au mai transmis sindicaliștii.

Protestul din 29 octombrie reprezintă o încercare a sindicatelor de a-și face auzite revendicările și de a cere măsuri concrete pentru protejarea lucrătorilor din România.

