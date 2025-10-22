Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA”, CNSLR Frăția, CSDR și Confederația Sindicală Națională Meridian au anunțat acțiunea de protest.
„Nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea ca semn al incompetenței și al lipsei de responsabilitate a celor aflați la conducere”, au declarat sindicaliștii.
Sindicatele acuză că măsurile de austeritate au afectat toate categoriile profesionale. Ei susțin că cei aflați la putere nu au resimțit aceste tăieri. Protestul vine ca răspuns la problemele sociale și economice cu care se confruntă lucrătorii din România.
„Este momentul să ne facem auzite revendicările şi să cerem măsuri concrete, juste si imediate pentruprotejarea lucrătorilor. Nu mai acceptăm batjocura decidenţilor politici şi inechitatea aplicată lucrătorilor din România.”
Printre cererile sindicaliștilor se numără:
- Un salariu minim decent și pensii decente
- Respectarea drepturilor legale și contractuale ale lucrătorilor
- Taxare justă
- Stoparea măsurilor de austeritate
- Apărarea locurilor de muncă în administrația publică
- Îmbunătățirea sistemului de sănătate și asistență socială
- Abrogarea măsurilor anti-educație
- Consolidarea sectorului silvic
- Salvarea sectorului economic românesc prin accesul la o energie accesibilă şi competitivă
- Stop vânzării companiilor de stat
- Refacerea infrastructurii feroviare, rezolvarea subfinanţării cronice a sistemului
- Referendum pentru noua Lege a apărării
Alte solicitări includ consolidarea sectorului silvic, salvarea sectorului economic românesc prin acces la energie accesibilă, oprirea vânzării companiilor de stat și refacerea infrastructurii feroviare.
Sindicatele fac apel la o mobilizare colectivă. Ei invită „toți lucrătorii, pensionarii, tinerii și pe toți cei care nu mai acceptă nedreptatea, inechitatea și disprețul față de cei care muncesc cinstit în această țară” să li se alăture în protestul împotriva măsurilor de austeritate.
„Vom ieși în stradă pentru a arăta că nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea ca semn al incompetenței și al lipsei de responsabilitate a celor aflați la conducere.”, au mai transmis sindicaliștii.
Protestul din 29 octombrie reprezintă o încercare a sindicatelor de a-și face auzite revendicările și de a cere măsuri concrete pentru protejarea lucrătorilor din România.
Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.