La începutul acestei săptămâni, protestatarii au blocat trei poduri de acces către capitala regiunii, Suhumi, într-un efort de a presa parlamentarii locali să nu vândă „suveranitatea” în fața Rusiei.

Autoritățile au arestat cinci protestatari, dar i-au eliberat între timp pentru a calma furia oamenilor. Cu toate acestea, protestele au continuat vineri, iar sute de manifestanți au pătruns în curtea parlamentului după ce au dărâmat poarta cu un camion.

Forțele de ordine au recurs la gaze lacrimogene în tentativa de a-i împrăștia pe protestatari. Doi manifestanți au fost răniți în confruntările cu poliția.

Liderii opoziției de la Suhumi spun că acordul cu Moscova, care ar permite „proiecte de investiții” din partea entităților juridice din Rusia, nu va face decât să-i scoată pe localnici de pe piața imobiliară.

