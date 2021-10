Organizatorii au declarat că protestele au avut loc în peste 100 de orașe din Polonia, iar aproximativ 100.000 de persoane s-au prezentat doar în Varșovia. Piața principală din Varșovia s-a transformat într-o mare de luminițe, după ce participanții la miting și-au aprins lanternele de la telefoanele mobile.

Donald Tusk, fost premier liberal şi fost preşedinte al Consiliului European, le-a cerut concetăţenilor „să apere o Polonie europeană”. El a susținut un discurs în faţa unei mulţimi imense la Varşovia, care a desfășurat un uriaș drapel UE.

Protestele, convocate de opoziție, vin după decizia de joi a Curţii Constituţionale poloneze, care a contestat întâietatea dreptului european în faţa celui naţional.

Premierul Mateusz Morawiecki a asigurat după decizia Tribunalului Constituţional că nu există nicio intenţie din partea guvernului său ori a partidului de guvernământ Lege şi Justiţie (PiS) de a scoate Polonia din UE, autorităţile de la Varşovia încercând doar să atragă atenţia asupra modului în care Polonia este tratată de instituţiile UE şi de unii oficiali europeni, potrivit BBC.

Wanda Traczyk-Stawska, în vârstă de 94 de ani și veteran al revoltei de la Varșovia împotriva ocupației naziste germane din 1944, a vorbit la un eveniment. „Aceasta este Europa noastră și nimeni nu ne va scoate din ea”, a spus ea.

Liderii din întreaga UE au criticat decizia tribunalului Poloniei joi. De fapt, a respins principiul de bază conform căruia dreptul UE are prioritate asupra legislației naționale în anumite domenii judiciare. Criticii acuză partidul de guvernământ de politizarea sistemului judiciar de la preluarea mandatului în 2015.

Tribunalul Constituţional polonez a decis joi că unele articole din tratatele UE sunt incompatibile cu Constituţia ţării, punând în discuţie un principiu-cheie al integrării europene.

„Organele europene acţionează dincolo de competenţele lor”, a declarat Julia Przylebska, preşedinta Tribunalului Constituţional, care a denunţat „ingerinţa Curţii de Justiţie a UE în sistemul judiciar polonez”.

Aliat al guvernului polonez, premierul ungar Viktor Orban a semnat sâmbătă o rezoluţie în care afirmă că „se fac eforturi pentru a priva statele membre de puteri pe care nu le-au cedat niciodată Uniunii Europene, fără revizuirea tratatelor UE şi prin extinderi viclene de competenţe”, scrie Politico.

După decizia Tribunalului Constituţional polonez, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că va face „să fie respectate principiile fondatoare ale UE”.

„Toate hotărârile Curţii de Justiţie a UE sunt obligatorii pentru toate autorităţile statelor membre, inclusiv pentru instanţele naţionale. Dreptul Uniunii are întâietate faţă de dreptul naţional, inclusiv faţă de dispoziţiile constituţionale. Acesta este angajamentul pe care toate statele membre ale UE şi l-au asumat în momentul aderării la Uniunea Europeană”, a transmis aceasta, notează Theguardian.

