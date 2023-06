Protestul profesorilor din rural, în fața Prefecturii din Iași: „Salarizarea în învățământ e cel mai bun anticoncepțional. Cum să îți întemeiezi o familie?”

„Nu am lucrat 30 de ani în învățământ să simt că ne aruncă resturile de la masa bogaților. Vrem să rezolvăm problema acum, nu să o eșalonăm și să primim măririle salariale mai târziu, eventual post-mortem”, spune o profesoară care predă în Voinești, județul Iași, pentru Libertatea.

Profesorii care s-au adunat în fața Prefecturii din Iași

Profesorii care s-au adunat în fața Prefecturii Iași sunt nemulțumiți de negocierile cu guvernanții despre care spun că „s-au purtat cu dispreț față de ei”.

Determinarea profesorilor s-a transformat în nervozitate și dezamăgire

Dacă săptămâna trecută profesorii erau încrezători că lucrurile pot fi rezolvate, acum cei mai mulți sunt supărați, dezamăgiți și nervoși. Spun că s-au simțit jigniți de felul în care li s-a adresat președintle Klaus Iohannis, de atitudinea „atât se poate, căutați-ne anul viitor” și spun că nu se vor retrage până când revendicările nu vor fi îndeplinite.

„Nu cedăm!” este sloganul care s-a auzit cel mai puternic în fața Prefecturii din Iași.

„Se spune că salarizarea din învățământ este cel mai bun anticoncepțional. Cum să te gândești să întemeiezi o familie când ești plătit în halul aceasta, mai ales când cealaltă persoană lucrează tot în învățământ, cum se întâmplă de foarte multe ori? Vom continua cu protestele, nu ne interesează decât să fie un act normativ care să spună clar, indiscutabil, fără interpretare, că vor crește salariile la debutanți conform solicitărilor noastre și de acolo se vor recalcula restul”, explică profesorul Bogdan Coman, de la școala din comuna Victoria, pentru Libertatea.

„Vreau să obținem ceva concret, care să nu fie aruncat cu dispreț”

O serie de profesori, alături de liderii sindicali locali, vorbesc de pe o scenă amenajată imediat lângă bulevardul care străbate centrul orașului. În fața lor s-au strâns peste 2.000 de profesori din tot județul, care poartă pancarte cu lozinci împotriva guvernanților.

Între aceștia este și Carmen Tudorache, care predă de 40 de ani în Iași. Profesoara face naveta dintr-o comună din apropierea capitalei Moldovei. Subliniază că nu se plânge de alegerea de a intra în sistem.

Carmen Tudorache, profesoară care predă de 40 de ani în Iași

A ieșit în stradă în semn de solidaritate cu colegii ei, pentru încurajarea tinerilor să devină profesori, dar și pentru că s-a simțit tratată cu dispreț din partea președintelui Iohannis.

„Cred că acela a fost momentul în care am spus că nu se mai poate așa. Sunt aici din solidaritate cu colegii mei, demnitate și pentru copiii mei. Eu nu mă pot întoarce în clasă la copiii mei și ei să mă întrebe: «doamnă, pentru ce ai stat în stradă, pentru ce am pierdut noi trei săptămâni de școală, că nu ați câștigat nimic?». Vrem să obținem ceva concret, care să nu fie aruncat cu dispreț, pe principiul «hai luați de aici ca să plecați acasă»”, este revoltată profesoara.

Profesorii acuză politicienii că au trecut prin școală „ca gâsca prin apă”

Pe scenă, discursurile profesorilor care iau pe rând microfonul strâng minute-n șir de aplauze din mulțime. Laviniu Lăcustă, liderul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, filiala Iași, vorbește despre cât de greu merg negocierile, acuzând că și unii politicieni au trecut prin școală „ca gâsca prin apă”.

Profesorii din județul Iași aflați în grevă

Un alt profesor spune că s-a refugiat în mediul universitar din 2012 și tot ce își dorește este să se poată întoarce în mediul rural, unde a predat până atunci, dar să aibă condiții să facă asta. „Și de aceea vă rog să nu renunțați, fiindcă dacă voi cedați, nu mai am nicio speranță”.

„Ar trebui să primim toți măririle promise, post-mortem?” se întreabă o altă profesoară din județ, care îi amintește pe doi colegi de-ai săi care au murit anul acesta într-un accident rutier, în drumul lor spre școală.

În mulțime, un grup de profesori de la Colegiul Pedagogic din Iași se declară revoltați de generalizările făcute cu privire la cadrele didactice. O tânără de 35 de ani, care predă la Pedagogic, susține că a intrat cu 10 la titularizare, a făcut licența și masteratul specializat ca să poată preda, a urmat mai multe cursuri de perfecționare, și acum „sunt pusă în găleată cu toți cei care predau, chiar dacă au luat titularizarea cu 4”.

Profesorii de la Colegiul Pedagogic din iași

Chemați la catedră la 72 și 73 de ani. „Nu e altcineva”

Cu ce sunt eu vinovată că la titularizarea din toamnă îi lasă pe toți care au 4 să predea, fiindcă nu au altfel cum să acopere catedrele? De ce să fiu comparată cu ei? Credeți că nu puteam găsi altceva dacă tot ce mă interesa erau banii? Iubim ceea ce facem, de aceea mergem la școală, de aceea am ieșit în stradă. Tânără profesoară din Iași:

Alături de ei, un profesor de 72 de ani care predă Informatica, este chemat an de an la școală fiindcă nu se găsește nimeni altcineva care să ocupe postul. Mărturisește că, în cancelarie, mai are un coleg de 73 de ani, la catedra de științe exacte.

„Cum să vină tinerii în sistem acum? Pentru respect? Cândva, profesorul, învățătorul de fapt, alături de medic și preot erau cei mai respectați oameni dintr-o comunitate. Unde e respectul acum, când toată lumea arată cu degetul spre noi că nu putem trăi dintr-un salariu de 3.000 de lei în România?”, strigă revoltată tânăra profesoară de la Pedagogic.

Sindicaliștii și profesorii spun că vor continua protestele și în zilele următoare.

10.000 de profesori din țară au renunțat la grevă

Potrivit datelor prezentate de ministrul educației, în prezent se află în grevă generală 170.000 de angajați din Educație, echivalentul a 53% din numărul total. După adoptarea ordonanței cu majorări salariale, din 1 iunie, au renunțat la grevă 15.000 de angajați, dintre care 10.000 sunt cadre didactice.

Pe 1 iunie, Executivul a adoptat ordonanța de urgență care prevede creşterea salariilor profesorilor cu 1.000 de lei brut lunar, un avans din creşterea pe viitoarea grilă, care se va regăsi în noua lege de salarizare, aplicabilă de la 1 ianuarie 2024.

