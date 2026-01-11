În imagini, adolescentul apare urcând pe capotele mașinilor și lovindu-le cu picioarele, provocând distrugeri la nivelul parbrizelor. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mehedinți, vehiculele avariate aparțineau unor bărbați de 61 și 34 de ani.

„Având în vedere materialul apărut pe TikTok, unde un tânăr se urcă pe capota a două autoturisme staționate pe o stradă din municipiul Drobeta-Turnu Severin și, prin lovirea cu picioarele, provoacă distrugeri la nivelul parbrizelor vehiculelor în cauză”, au transmis reprezentanții IPJ Mehedinți.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere și continuă cercetările. Valoarea prejudiciului urmează să fie stabilită.

Peste 84% dintre adolescenții cu vârste între 14 și 19 ani care au cont de TikTok accesează platforma zilnic, iar peste jumătate dintre aceștia (53,4%) accesează platforma de mai mult de patru ori pe zi.

