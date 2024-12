Două videoclipuri postate pe rețeaua X duc privitorii în locul secret din palatul al fostului președinte sirian. Dictatorul, a cărui familie conducea țara din Orientul Mijlociu din 1971, a fugit în exil după ce rebelii au luat cu asalt capitala Damasc.

Alături de Assad se află soția sa de origine britanică, Asma al-Assad, și cei trei copii ai lor. Aceștia au primit azil din partea Rusiei.

Odată cu căderea regimului, haosul s-a instalat la Damasc. Oameniii au dat buzna în bănci, au furat cutiile cu bani și au jefuit și reședința prezidențială.

This is what Bashar al-Assad's garage looks like – local media share the video pic.twitter.com/SiWAtCBUeG