Alfred Simonis, liderul deputaților PSD, a declarat în emisiunea „Adriana Nedelea LA FIX” că partidul pe care îl reprezintă „nu va vota sub nici o formă” cabinetul propus de premierul desemnat de președintele Klaus Iohannis.

„Gândiți-vă cât de ridicoli vor fi cei de la PNL când vor sta în bănci și nu vor vota președintele partidului, trebuie să explice de ce nu vor vota un guvern despre care spun că este performant” a spus Simonis.

Social democrații merg în continuare pe ideea de a sesiza Curtea Constituțională.

„Planul PSD este de a respecta Constituția, noi am propus un premier. Probabil că vom face sesizare la Curtea Constituțională pentru că e un abuz din partea lui Klaus Iohannis să-l propună pe Orban a doua oară. Sfidează Constituția, Parlamentul, avem nevoie de o decizie a CCR măcar pentru viitor. Alegerile anticipate încurcă România, sunt încă cinci luni de zile de guvern interimar Orban, credeți că va fi condusă eficient țara?” a explicat liderul deputaților PSD.

„Sub nici o formă nu putem vota acest Guvern, pe lângă sfidarea Parlamentului este același program de guvernare precum cel de dinainte de demiterea prin moțiunea de cenzură” este concluzia lui Alfred Simonis.

PNL, în schimb, vizează în continuare declanșarea alegerilor anticipate chiar dacă parlamentarii săi se află puși în situația fără precedent de a-și respinge, sau a se abține de la votul propriului cabinet. Lista miniştrilor şi programul de guvernare au fost depuse luni, în Parlament, urmând să aibă loc votul de investitură.

„Nu s-a schimbat nimic de pe vremea lui Dragnea sau a lui Dăncilă”

Liderul deputaților PNL, Florin Roman, vorbește despre necesitatea de a împiedica alegerea propriului guvern, pentru a scăpa de „un PSD toxic”. Nu s-a schimbat nimic de pe vremea lui Dragnea sau a lui Dăncilă, crede Florin Roman.

„Suntem consecvenți în ce am afirmat de la preluarea mandatului din luna noiembrie, am spus că avem de n-a face cu un PSD toxic în Parlament, e la fel ca pe vremea lui Dragnea și Dăncilă. E un blocaj, în Parlament, în Guvern, normalitatea e să avem o majoritate parlamentară să poată lucra cu Guvernul.

PSD e posibil în cazul boicotului să voteze Guvernul, vor deconta politic pentru că încearcă să blocheze un guvern legitim, s-a văzut la alegerile europarlamentare. Principalul perdant e PSD-ul și România. Sunt șanse mari, din punctul meu de vedere, pentru a organiza alegerile anticipate în iunie. PSD are două variante, pierde totul sau mai puțin” a declarat Roman.







Stelian Ion, USR: „Ori stăm în bancă, ori votăm împotriva Guvernului”

Deputatul USR Stelian Ion a explicat că formațiunea din care face parte nu va vota actualul guvern, tocmai pentru a se ajunge la anticipate, idee care aparține USR, spune el. Rămâne de văzut forma prin care se va boicota investirea guvernului Orban II, adică dacă parlamentarii USR vor vota împotrivă sau se vor abține, stând în bănci. Stelian Ion se așteaptă însă chiar la varianta ca PSD să voteze noul Executiv.

„Eu nu mai cred variantele PSD, că și-au schimbat de mai multe ori atitudinea și punctele de vedere, este singura modalitate să ieșim din această criză politică pe care tot PSD o generează, blocând cele mai importante proiecte în Parlament. Nu putem ieși fără alegeri anticipate, altfel vom continua cu guverne interimare, slabe, care nu pot face nimic concret. Ideea alegerilor anticipate a fost promovată de noi, eu chiar cred că putem crea un precedent, nu a mai fost o astfel de situație, nu s-a mai întâmplat să fie dizolvat Parlamentul. În structura nocivă de acum actualul Parlament a încercat să submineze justiția, statul de drept, și nu mai poate continua în această formulă noi nu alegem pentru noi înșine, nu ne avantajează această formulă, alegem pentru tinerii din România” a spus reprezentantul USR.

„Ori stăm în bancă, ori votăm împotriva Guvernului, oricum ajungem la același rezultat. Nu ne-am decis încă. dacă am fi intrat la Guvernare alături de PNL, dar nu am fost solicitați, am fi trecut primul punct pe programul de guvernare emiterea unei ordonanțe de urgență pentru alegerea primarilor în două tururi pentru că nu s-a putut prin asumarea răspunderii Guvernului . Asta ar forța PSD-ul să voteze împotriva Guvernului” a explicat Stelian Ion poziția USR la viitorul vot de investitură al guvernului Orban II.

