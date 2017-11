PSD organizează pe 9 decembrie un miting pentru susținerea Guvernului și a programului de guvernare

Senatorul social-democrat Claudiu Manda a anunţat, luni, la Parlament, că pe 9 decembrie, la Craiova, va fi organizat un miting pentru susținerea Guvernului și a măsurilor din programul de guvernare PSD-ALDE.

„În weekend ne-am întâlnit, cei de la Dolj, cu toţi primarii din judeţ şi am hotărât să facem miting pe data de 9 decembrie, probabil la ora 17,30 – 18,00, la Craiova, pentru că am tot văzut că sunt mulţi oameni care vin şi în spaţiul public şi în stradă. I-am văzut ieri pe domnul Cioloş şi pe domnul Mălin Bot, susţinători ai diferitelor puncte de vedere, şi vrem să vedem dacă sunt oameni care susţin şi programul de guvernare, Guvernul, PSD şi măsurile pe care le-am luat, la un an de la alegeri”, a spus Claudiu Manda, luni, la Palatul Parlamentului.

Potrivit acestuia, manifestarea va respecta toate procedurile legale. „Rămâne să vedem câţi o să iasă. La Craiova au fost în jur de 1.000 de oameni zilele trecute, cred că o să fie mult mai mulţi. În primul rând vorbim de un an de zile de la guvernare, măsurile luate de acest guvern şi de această majoritate parlamentară, de propunerile asumate în campania electorală şi câte dintre ele sunt îndeplinite, pentru că vrem să vedem, inclusiv noi, parlamentarii de Dolj, dacă avem o susţinere în continuare a oamenilor care ne-au votat şi sunt vreo 140.000 de oameni”, a spus Claudiu Manda.

Nu este prima declarație despre un miting PSD. După protestele de duminică seara, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu a comentat manifestațiile românilor și a sugerat organizarea unei contramanifestații ale cărei ecouri a apreciat că vor fi mult mai ample.

„Ar trebui să organizăm, mult mai repede, un miting la care să vină toţi cei care ne susţin, un miting contra, contra statului paralel, contra noii Securităţi, contra abuzurilor, contra mizeriilor care s-au petrecut, contra ascultării telefoanelor. Nu se va auzi la Bruxelles, se va auzi pe Marte”, a zis Codrin Ştefănescu, în emisiunea Subiectiv, de la Antena 3.