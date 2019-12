De Valentina Postelnicu,

„PSD şi-a schimbat liderul, dar năravul ba, au rămas aceleaşi atitudini dictatoriale şi antidemocratice la nivelul Parlamentului României. Am văzut astăzi că nu este nicio diferenţă între Marcel Ciolacu şi Liviu Dragnea. Din păcate, şi la Comitetul liderilor am retrăit acele momente în care ni se tăia microfonul în mod abuziv în momentul în care doream să facem propuneri de modificare a ordinii de zi şi practic astăzi PSD a pus interesul propriului partid deasupra oricărei reguli a oricărei cutume de la nivelul Parlamentului refuzând solicitarea PNL de a pune pe ordinea de zi (…) un proiect de lege iniţiat de colegul Dobre care prevederea alegerilor primarilor în două tururi şi care care are termen de raport depăşit de luni bune”, a declarat Roman, la Parlament.

Roman a mai menţionat că plenul putea să dezbată acest proiect de lege având termenul de raport depăşit.

„La fel s-a întâmplat şi în situaţia în care am propus introducerea pe ordinea de zi a legii de modificare a Ordonanţei 40 prin care, pe actuala prevedere, preşedinţii de consilii judeţene sunt aleşi în mod uninominal”, a mai menţionat el.

Liberalii spun că, deşi în Comitetul liderilor grupurilor parlamentare s-a votat înscrierea pe ordinea de zi a Ordonanţei 40, liderul deputaţilor PSD a susţinut că nu s-a votat.

„În cele din urmă, am forţat. Am solicitat cuvântul în Comitetul liderilor pentru a introduce modificarea la Ordonanţa 40 pe ordinea de zi. Am cerut şi un vot. Au fost 6 voturi pentru şi doar două împotrivă, însă, cu toate acestea, liderul grupului PSD din Camera Deputaţilor a refuzat să ia act de votul exprimat de liderii de grup şi a interpretat-o după bunul plac că nu s-a votat”, a spus liderul deputaţilor PNL.El a spus că ordinea de zi a Camerei Deputaţilor este realizată de Biroul permanent al acestui for legislativ.

„Nu Birourile permanente reunite stabilesc ordinea de zi la Camera Deputaţilor. Ordinea de zi la Camera Deputaţilor o stabileşte prin propunere Biroul permanent către Comitetul liderilor. PSD a inventat un termen de prelungire pentru comisia comună Camera Deputaţilor şi Senat şi practic a cerut trimiterea tuturor legilor electorale spre această comisie, unde sunt blocate. Ştiţi foarte bine că această comisie nu se întruneşte”, a spus Florin Roman.



