Vicepremierul Paul Stănescu anunță restructurarea SPP. ”Avem în plan lucrul ăsta, să restructurăm acest serviciu”, a spus Paul Stănescu la Antena 3. Vicepremierul este cel care a venit primul cu acuzații grave la adresa șefului Serviciului Român de Protecție și Pază, Lucian Pahonțu, în urma cărora atât Guvernul cât și președinții celor două Camere, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu, au renunțat la paza ofițerilor SPP. În plus, în Parlament s-a înființat o comisie specială de anchetă pe subiectul implicării SPP în viața politică și a PSD-ului.

Stănescu a reluat acuzațiile pe care i le-a mai adus cu ceva timp în urmă șefului SPP, Lucian Pahonțu.

”A venit la mine un foarte bun prieten, eram la minister, în jurul orei 19.00. Sigur că am rămas surprins să-mi spună că într-adevăr e trimis de domnul Pahonţu, că îmi asigură protecţie, că Liviu Dragnea va dispărea cel mai târziu în martie, va fi executat şi că e posibil ca eu împreună cu un grup de colegi să preluăm şi partidul. Bine, Pahonţu s-a gândit că sunt şi prost probabil ca să preiau partidul, adică chiar m-a jignit spunând acest lucru, dar lucrurile au evoluat, nu s-au oprit aici. Pentru că eu nu am votat în CEx nominalizarea lui Mihai Tudose premier şi am fost unul care am fost vehement şi împotriva premierului Mihai Tudose şi la CEx în care el şi-a dat demisia şi în ianuarie pe 17 DNA a făcut cerere de redeschidere a unui dosar, iar pe 18 a fost trimisă citaţia, deci a fost grabă mare”, a povestit Paul Stănescu.

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat, recent, că SPP ar trebui să se afle în subordinea Ministerului de Interne, şi nu a şefului statului, așa cum prevede legislația, în prezent.

Comisia de anchetă privind activitatea șefului SPP a fost votată pe 20 februarie, în Parlament. Aceasta va analiza activitatea lui Lucian Pahonţu, la conducerea Serviciului şi modul în care este posibil ca acesta să fi implicat instituţia în activităţi care exced cadrul legal de funcţionare. Opoziția a anunțat deja că demersul PSD și ALDE este ilegal și că va ataca la CCR constituirea comisiei speciale.

Decizia a venit în urma unor dezvăluiri făcute de liderii PSD, în frunte cu liderul Liviu Dragnea, prin care îl acuzau pe Lucian Pahonțu că s-a amestecat în viața internă a partidului. Liviu Dragnea spunea despre Pahonțu că ”mergea la Parchete, la instanțe, vorbea cu judecători, cu procurori”.

”E o problemă de securitate națională, a spus liderul PSD.

Liviu Dragnea dezvăluia că mai mulți colegi din PSD l-au avertizat că șeful SPP, Lucian Pahonțu, a fost „implicat în mai mult decât e cazul”. Președintele PSD a afirmat că Pahonțu i-ar fi transmis lui Paul Stănescu că el o să fie ”executat, undeva prin martie”.

În urma afirmațiilor liderului PSD, Guvernul a decis să renunțe la paza SPP.

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat, în prima ședință de Guvern, în mod oficial, că a renunțat la protecția SPP. ”Toți miniștrii au aceeași opțiune, vom îndeplini formalitățile legale în acest sens”, a spus premierul, miercuri, la începutul ședinței de Guvern. Dăncilă a mai precizat că a anunțat Serviciul de Protecție și Pază despre această intenție, și a menționat că nu este singurul demnitar care a luat această decizie.

Liberalii au contestat la Curtea Constituţională hotărârea Parlamentului privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă care verifică activitatea directorului Serviciului de Protecţie şi Pază, Lucian-Silvan Pahonţu, şi a modului în care este posibil ca acesta să fi implicat instituţia în activităţi care exced cadrului legal de funcţionare.

PNL spune că decizia încalcă principiul legalităţii prin nerespectarea Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative şi dispoziţii din Constituţie.