Tăriceanu vrea ca SPP-ul să fie în subordinea Ministerului de Interne, și nu a președintelui

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, vrea ca SPP ar trebui să se afle în subordinea Ministerului de Interne, şi nu a şefului statului, așa cum prevede legislația, în prezent. Afirmația lui Tăriceanu vine în contextul scandalului legat de renunțarea de către Guvern a protecției SPP, în urma unor afirmații ale președintelui PSD Liviu Dragnea, care l-a acuzat pe directorul Serviciului, Lucian Pahonțu, că s-a implicat în activitatea politică a PSD-ului.



”SPP se află sub conducerea preşedintelui ţării. Dacă în cadrul serviciilor de informaţii Parlamentul are un rol, întrucât controlează aceste servicii prin comisiile de specialitate, dacă Parlamentul are un rol în numirea şefilor celor două servicii (n.r. – SRI şi SIE), în cazul SPP Parlamentul nu are un rol. Nici Guvernul. Deci, este o responsabilitate a preşedintelui şi eu sper ca preşedintele să nu se facă totuşi că plouă într-o astfel de situaţie. Trebuie discutată această situaţie inedită şi anormală care, dacă nu va fi rezolvată, va afecta încrederea cetăţenilor în buna şi corecta funcţionare a instituţiilor statului”, a spus Tăriceanu, la România TV.

El a precizat că este ”o anomalie”. ”Nu cred că în alte ţări serviciul de pază şi protecţie funcţionează sub preşedinte. Acest serviciu ar trebui să facă parte din ansamblul structurilor care asigură paza şi ordinea şi cel mai normal şi cel mai firesc ar fi fost să se găsească sub umbrela Ministerului de Interne”, a mai spus Tăriceanu.

Preşedintele Senatului a subliniat că serviciile care asigură securitatea naţională trebuie „să rămână în afara oricărui joc politic”.

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat, miercuri, oficial, că a renunțat la protecția SPP. ”Toți miniștrii au aceeași opțiune, vom îndeplini formalitățile legale în acest sens”, a spus premierul, miercuri, la începutul ședinței de Guvern. Dăncilă a mai precizat că a anunțat Serviciul de Protecție și Pază încă de luni despre această intenție, și a menționat că nu este singurul demnitar care a luat această decizie.

Social-democratul Paul Stănescu a declarat, miercuri, că directorul SPP Lucian Pahonţu i-a transmis printr-un prieten că e foarte bine să colaboreze pentru că va avea protecţie, că Liviu Dragnea va fi executat până în martie cel târziu şi că eventual el ar putea să preiau şi partidul.

„Vă pot spune următorul lucru: a venit un prieten la mine din partea unui înalt funcţionar al statului român, am înţeles că Pahonţu în cheamă, şi mi-a spus următorul lucru: să-mi transmită – la 2 săptămâni după ce am fost numit vicepremier, ministru al Dezvoltării – că e foarte bine să colaborez pentru că o să am protecţie, pentru că Liviu Dragnea va fi executat până în martie cel târziu şi că eventual eu aş putea să preiau şi partidul chiar”, a spus Stănescu.