Publicația oficială a MApN îl ironizează pe Angel Tîlvăr, noul ministru al apărării: „Cu un fost profesor de limba engleză la comandă…”

„Observatorul Militar” este săptămânalul Ministerului Apărării Naţionale. Apărut în 1859, ziarul s-a înscris în tradiția publicațiilor militare din toată lumea. „Observatorul” face parte din trustul de presă al MApN, alături de emisiunea ProPatria, publicații dedicate veteranilor și alte producții media.

„Good morning! How are you today? Feeling like a leader?”

Luni, 2 octombrie 2022, „Observatorul Militar” a anunțat apariția numărului 43 din acest an. Textul de pe Facebook care promovează ediția tipărită începe astfel: „Good morning! How are you today? Feeling like a leader?”

Apoi, textul continuă: „Cu un fost profesor de limba engleză la comandă, în curând niciun militar n-o să mai aibă scuză să nu vorbească engleză și încă cu accent anglo-saxon. La asta ajută, desigur, și exercițiile multinaționale la care participăm sau diversele proiecte din educație în care sunt angrenate instituții de învățământ din armată. Totul în cele, încă, 24 de pagini ale „Observatorului militar”; azi, nr. 43. Citiți, ca să știți!”.

Alături, este postată coperta ediției tipărite a săptămânalului Armatei.

Cine este „fostul profesor”?

Referința „fost profesor de limba engleză la comandă” a publicației oficiale a MApN este la Angel Tîlvăr.

Politician PSD cu vechime, Tîlvar, 60 de ani, a depus luni, 31 octombrie, jurământul în calitate de ministru al apărării.

Reacția publicației MApN, în care spune că, de acum, fiecare militar român va vorbi engleză „și încă cu accent anglo-saxon”, a venit la nici 48 de ore de la momentul învestirii noului ministru la Palatul Cotroceni.

