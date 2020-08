(publicitate) 3 criterii importante de luat în considerare în alegerea mașinii second hand

În realitate, există numeroase avantaje pe care o mașină second hand le are și le oferă proprietarului. Chiar dacă nu ești primul care o conduce, cu siguranță nu ești nici cel care trebuie să suporte costurile pe care orice autovehicul le are la prima achiziție. În plus, nu îți va fi greu să o revinzi, atunci când vei dori un alt autoturism. Potrivit studiilor, suma pe care o vei încasa se reduce cu câteva procente față de cea pe care ai plătit-o la achiziționare, spre deosebire de banii pe care o mașină nouă îi solicită.

De fiecare dată când analizăm un autoturism nou, luăm în calcul diverse aspecte care ne ajută să ne decidem asupra unui model anume. Urmând aceeași strategie, îți vei face un mare beneficiu dacă vei lua în considerare următoarele 3 criterii la alegerea mașinii second hand potrivite.

Verifică istoricul de kilometri la RAR

Fiind printre cele mai importante aspecte la orice mașină, numărul de kilometri parcurși relevă cât de uzat este autovehiculul. În târgurile de mașini și la diferiți dealeri auto vei descoperi mașini impecabile la exterior, care vor ascunde cu succes kilometrajul. Nu uita să soliciți VIN-ul mașinii second hand chiar înainte de a o achiziționa, pentru a te asigura de veridicitatea celor spuse.

Apelează la un expert în verificarea de automobile

Fiecare achiziție auto poate fi îmbucurătoare pe termen lung, în condițiile în care ai siguranța faptului că te vei putea plimba pe distanțe mari și în lipsa oricăror probleme tehnice cu mașina pe care ai cumpărat-o. Pentru mașinile second hand, există experți în verificarea de automobile care te asigură de veridicitatea celor spuse de actualul proprietar (și de folosința ei pe termen lung). Cei de la auto rulate oferă consultanță la cumpărarea unei mașini, precum și o garanție de până la 2 ani (sau până la 100.000 kilometri parcurși). În plus, această garanție este inclusă în prețul mașinii achiziționate direct prin auto rulate.

Recomandări Cel mai contestat procuror al momentului explică de ce nu i-a pus sub acuzare în dosarul 10 august pe Liviu Dragnea și pe Carmen Dan, după ce au fost audiați

Refuză mașinile second hand care au o vechime mai mare de 12 ani

Plaja de autoturisme puse în vânzare este extrem de variată. Din acest motiv, nu este recomandat să te îndrepți către mașinile second hand care au o vechime mai mare de 12 ani. În caz contrar, va trebui să ai în vedere faptul că ITP-ul se face anual, ceea ce atrage după sine responsabilități în plus.

Inspecțiile tehnice periodice (ITP) care nu sunt efectuate în conformitate cu reglementările legale atrag după sine amenzi usturătoare, care se încadrează între 1.300 și 2.900 de lei. În plus, atât talonul mașinii, cât și plăcuțele cu numerele de înmatriculare vor fi reținute de polițiști, ceea ce te va obliga la statutul de pieton. După cum bine știe fiecare șofer, nu se poate conduce o mașină fără numerele de înmatriculare.

Mașinile second hand sunt o oportunitate excelentă pentru persoanele care au nevoie de un autoturism, fără a avea la dispoziție un buget egal cu cel solicitat de mașinile noi. De aceea, este în responsabilitatea fiecăruia dintre noi să ne informăm înainte de a alege, apelând la persoane specializate sau la service-uri cu elevator. Doar așa ne vom asigura că achiziția făcută va putea fi folosită pe termen lung.

PARTENERI - GSP.RO Gina Pistol i-a ruinat cariera unei vedete în doar 7 luni de relație: „Ce face cu ea? E mai mare ca el! Îi mănâncă toți banii”

PARTENERI - PLAYTECH.RO Cum arată și cu ce se ocupă Izabela Duduianu, fiica lui Emi Pian. Mulți se tem de ea