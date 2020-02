Există pe piața din România companii care, din postura de vânzător, îți pun la dispoziție cunoștințe, instruire și consultanță, totul pentru a-ți sprijini parcursul către calitatea de întreprinzător independent. Tritech Group, societate cu sediul central în Constanța, are câteva direcții de afacere prin care își sprijină clienții să își crească afacerile. Iată mai jos 3 idei de afaceri pe care le poți dezvolta împreună cu Tritech Group.



Distribuie și instalează automatizări pentru porți și uși de garaj



Oamenii sunt din ce în ce mai doritori să aibă parte de confort și siguranță prin intermediul tehnologiei moderne. Te-ai gândit până acum că sunt oameni care plătesc (și nu vorbim de sume descurajante) pentru a putea deschide poarta cu telefonul mobil, din aplicație? Firma Tritech Group este importator principal al echipamentelor de automatizare marca BFT din Italia. Prin biroul și depozitul de la București asigură distribuția la nivel național a produselor BFT (automatizări pentru porți batante și culisante, bariere automate, automatizări pentru uși de garaj, dar și accesorii).



Tritech Group îți oferă numeroase beneficii precum: prețuri preferențiale, distribuție rapidă din stoc, instruire tehnică și asistență de marketing. Pentru detalii intră pe devindistribuitor.tritech.ro



Automatizează parcări private



Sau, dacă ai deja un teren (care nu trebuie să fie foarte mare) într-o zonă de interes pentru circulația vehiculelor, poți să îți faci și tu o afacere cu parcare privată. Dacă ai călătorit în țări mai moderne decât România ai văzut cu siguranță că majoritatea parcărilor au bariere automate și aparate de taxare a parcării. Este tendința la care se va alinia și țara noastră. Deja majoritatea centrelor comerciale și aeroporturile din România au sisteme automate de parcare cu plată. Vino acum cu o cerere de preț pe www.sistemeparcareplata.ro sau hai să semnezi un contract de distribuție cu Tritech Group și să faci o afacere din vânzarea acestor sisteme automate de parcare cu plată.



Pentru a înțelege mai bine cum funcționează un sistem de parcare cu plată accesează contul de Youtube al Tritech Group sau mergi în vizită în locuri precum: Băneasa Shopping City din București, Centrul Comercial Merkur din Odorheiu Secuiesc, Centrul de Afaceri Ideo din Iași, Patinoarul Telekom Arena din Ciolpani, Sala Transilvania din Sibiu, Hotel Edelweiss din Poiana Brașov sau Aeroportul Internațional Cluj Napoca. În aceste locuri și nu numai găsești sisteme automate de parcare cu plată instalate de Tritech Group cu echipamente moderne fabricate în Uniunea Europeană de producători precum Equinsa Parking (Spania) sau BFT (Italia).



Instalează sisteme fotovoltaice



Energia verde este energia viitorului. Tritech Group este producătorul panourilor fotovoltaice Wattrom. Acestea au calitate ridicată, eficiență înaltă și prețuri corecte. Din ce în ce mai multe societăți iau în calcul să își producă singure energia, fie pentru autoconsum, fie pentru a livra în rețeaua națională de distribuție. Energia solară este gratuită, iar recuperarea investiției într-un sistem de panouri fotovoltaice se face înainte de expirarea perioadei de garanție de 10 ani. Există pe piață cursuri de specializare pentru funcția de instalator sisteme fotovoltaice și odată având specializarea poți face demersurile de a acredita firma la autoritățile responsabile. Dacă îți plac banii și vrei să îi câștigi protejând mediul este momentul să cunoști mai bine panourile fotovoltaice Wattrom.



Tritech Group este o companie cu acționariat 100% românesc fiind coordonată din punct de vedere administrativ și comercial de Mihaela Racoviță, managing partner și, din punct de vedere tehnic, de Octavian Ghinea, technical partner. Societatea are o tradiție de peste 15 ani pe piața din România și peste 200 de parteneri de distribuție la nivel național. Pentru mai multe detalii accesează www.tritech.ro sau sună la 0787 66 00 54.