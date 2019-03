(Publicitate) 5 motive importante pentru a face apel la o firma de servicii funerare cu experienta

Cu toate acestea, trebuie sa tinem cont de o serie de factori in ceea ce priveste alegerea unei firme de servicii funerare profesioniste, care sa poata organiza intr-un timp scurt o inmormantare demna de amintirea celui plecat dintre noi. Asadar, iata 5 motive pentru a apela la o firma de servicii funerare cu experienta:

Procurarea rapida a ajutorului de deces, in baza talonului de pensie

De multe ori, birocratia incalcita si legile care se schimba de la un an la altul ne pot impiedica sa organizam noi insine inmormantarea. Din acest motiv, este indicat sa facem apel la o firma de servicii funerare cu experienta dovedita, care poate rezolva orice problema de ordin legislativ. Astfel, casa de pompe funebre va veni in ajutorul nostru cu promptitudine si profesionalism, pentru demararea rapida a procesului de obtinere a ajutorului de deces.

Tot ce ne trebuie pentru aceasta suma substantiala, care a fost majorata acest an, sunt urmatoarele documente: talonul de pensie, cartea de identitate, certificatul de deces, alaturi de o dovada a relatiei dumneavoastra cu persoana decedata.

Rezolvarea rapida a formalitatilor

Odata cu aderarea la Uniunea Europeana, au aparut cateva modificari legislative, ce trebuie respectate cu strictete. Acesta este motivul pentru care va recomandam sa faceti apel la o firma de servicii funerare cu experienta in domeniu, care cunoaste pe indelete legislatia.

De exemplu, putine persoane stiu ca, pentru obtinerea ajutorului de deces, va trebui sa obtinem in prealabil si un certificat medical constatator de deces. Acesta poate fi emis doar de catre un cadru specializat, care la finalul constatarii va elibera certificatul de deces. Acesta este esential pentru obtinerea ajutorului de deces.

De asemenea, alaturi de acest serviciu, casa de pompe funebre va facilita si:

– intocmirea actelor pentru inhumare sau incinerare;

– concesionarea unui loc de veci si reconditionarea acestuia;

– obtinerea avizelor necesare de la SANEPID si Procuratura;

– in cazul in care decesul a survenit in afara tarii, se pot intocmi acte pentru repatriere sau expatriere, dupa caz;

– realizarea unui dosar pentru ajutorul de inmormantare.

Economisiti timp si energie

Atunci cand optati pentru o firma de servicii funerare, este recomandat sa alegeti una din proximitatea dumneavoastra. Astfel, angajatii acesteia vor putea interveni rapid in cazul unor schimbari de ultima ora. Castigati astfel momente pretioase, pentru a sta alaturi de familia indurerata. De asemenea, o firma de servicii funerare cu experienta va stabili cu dumneavoastra procedurile inca de la inceput, fara preturi ascunse sau alte surprize neplacute.

Firma de servicii funerare va organiza in amanunt inmormantarea

Multe firme de servicii funerare din prezent ofera atat servicii de inhumare, cat si de incinerare. Alaturi de acestea, este indicat sa va orientati catre o casa de pompe funebre, precum Casa Bucur, care va asigura toate serviciile conexe, precum spalarea, toaletarea, imbalsamarea si transportul decedatului la capela si apoi la locul de veci.

Va ofera pachete complete pentru inmormantare

O firma de servicii funerare trebuie sa va poata pune la dispozitie si pachete de inmormantare, alaturi de obiectele traditionale religioase:

– candele, lumanari, precum si alte articole religioase;

– confectionarea si livrarea de coroane, jerbe si buchete de flori pentru inmormantare;

– procurarea unui sicriu sau a unei cruci;

– catafalc cu lumini si capac frigorific, la cerere;

– prosoape, batiste, esarfe;

– asigurarea pachetelor necesare: coliva, colaci, pachete cu produse alimentare, de post sau de dulce;

– organizarea pomenii la cimitir sau la restaurantul firmei de servicii funerare.