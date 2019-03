(Publicitate) Cautarea unui job in UK dupa facultate

Cautarea de locuri de munca

Exista multe modalitati de a afla despre un loc de munca. Poti folosi site-urile de job-uri, si sa selectezi exact ceea ce te intereseaza. Daca te simti pregatit, poti apela la o firma de recrutare. Pregateste-te pentru interviu invatand expresii uzuale in engleza, pentru ca este posibil ca primul interviu sa il sustii cu firma de recrutare.

Aplicare

Un CV bun poate varia foarte mult. Nu exista un format perfect pentru CV. Fiecare CV trebuie sa fie scris in functie de cererea si situatia specifica a locului de munca. Exista totusi cateva principii generale pe care merita sa le urmezi. Claritatea este o necesitate, si numai in cazuri exceptionale CV-ul tau trebuie sa aiba mai mult de doua pagini.

Daca esti interesat de o anumita companie, poti trimite un email in engleza in care sa spui ca esti in cautarea unui job, alaturi de CV-ul tau foarte bine pus la punct. Pentru posturile pe care le vezi online, poti completa o cerere (formular). De cele mai multe ori formularele cer atasarea unui CV si a unei scrisori de intentie, in limba engleza.

Daca CV-ul tau este interesant, este posibil sa fii chemat la un interviu. Managerul sau cineva din departamentul de resurse umane va incerca sa afle daca esti potrvit pentru jobul respectiv, printr-un interviu telefonic sau un test online, inainte de intalnirea fata in fata. Un interviu este si oportunitatea ta de a afla daca acea companie este cea mai potrivita pentru tine. Explica motivul pentru care angajatorul va beneficia daca te angajeaza. Exista un motiv pentru care aceasta pozitie este libera, exista o problema care trebuie rezolvata. Esti aici sa rezolvi aceasta problema.

Sfaturi pentru succes

Personalizeaza CV-ul pentru jobul pe care il doresti . Nu trimite acelasi CV pentru fiecare post disponibil. Prin includerea informatiilor de contact ale companiei la care aplici, demonstrezi ca ti-ai facut timp pentru a scrie o anumita scrisoare sau o cerere la aceasta companie. Asigura-te ca ai corectat toate greselile de gramatica si de ortografie. Fii primul care afla despre un job disponibil . Dezvolta reteaua de contacte. Participa la evenimente din industrie (cum ar fi targuri sau conferinte), si incearca sa fii membru al organizatiilor din industrie. Contacteaza persoanele cunoscute, si cere-le informatii sau sfaturi. Construieste-ti reputatia . Participa la discutii, publica lucrari sau articole. Participa la discutiile online prin intermediul forumurilor si blogurilor, pentru a te face cunoscut persoanelor din industria in care vrei sa lucrezi.

Daca esti suficient de specializat, cu abilitati si experiente greu de gasit, dezvolta relatia cu recrutorii din domeniul tau. Ajuta-i sa gaseasca candidati potriviti pentru posturile vacante pe care trebuie sa le ocupe, si vei deveni foarte valoros pentru ei.