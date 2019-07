Haideti sa vedem impreuna cum putem obtine simultan si un pret bun si o calitate buna. Avand in vedere ca urmarim doua criterii care sunt diametral opuse (traducere buna si ieftina) este logic ca trebuie sa fim flexibili atunci cand formulam anumite pretentii care vor fi solicitate biroului de traduceri cu care vom alege sa lucram.

Deci, daca vrem sa obtinem un pret bun si o calitate buna a serviciilor de traducere trebuie sa avem in vedere urmatoarele:

– sa solicitam un termen de predare flexibil. Nu poti solicita o traducere de 100 de pagini cu termen de predare 24 de ore si sa mai ceri si reducere de pret. Pentru aceasta este important sa ne planificam din timp proiectul nostru de traduceri.

– sa solicitam traducerea in afara perioadelor de concedii sau a sarbatorilor anuale (Craciun, Pasti, etc.)

– sa grupam mai multe comenzi intr-una singura astfel incat sa putem cere o reducere de pret pentru volum. Acest lucru se poate realiza foarte usor daca reusim sa ne planificam proiectele de traduceri din timp si nu ne trezim in ultima clipa ca avem nevoie de o traducere urgenta.

– sa platim la timp sau in avans (daca este cazul), respectiv sa putem demonstra ca suntem buni platnici.

– sa furnizam fisierele originale intr-un format cat mai accesibil, respectiv acestea sa fie de preferat: fisiere word sau fisiere PDF neparolate. Daca fisierele dvs. sunt imagini atunci ar fi foarte bine ca imaginile sa fie scanate foarte bine, respectiv sa aiba o rezolutie foarte buna. Daca angajatii biroului de traduceri nu trebuie sa prelucreze foarte mult fisierele dvs. atunci vor fi mult mai predispusi sa va faca o reducere de pret.

In plus fata de acestea, ca sa fim siguri ca traducerea va fi de buna calitate, putem solicita o traducere test de 1-2 pagini. Deasemenea este foarte indicat sa citim foarte bine informatiile furnizate pe website-ul biroului de traduceri respectiv pentru a ne asigura ca are experienta in domeniile care ne intereseaza pe noi, respectiv: traduceri juridice, traduceri medicale, traduceri tehnice, traduceri autorizate, etc.

Speram ca sfaturile noastre va vor fi de ajutor pentru proiectele dvs. viitoare de traduceri. Nu uitati, traducerile de calitate la un pret bun nu sunt un mit, ci ele pot fi obtinute de catre oricine, cu conditia sa respecte indicatiile enumerate mai sus. Mult succes!

