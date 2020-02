De fapt, în prezent, algoritmii pe baza cărora funcționează servarele Google sunt la un nivel complex de înțelegere, iar practicile vechi au devenit între timp interzise prin Ghidul de bune practici ale Google. Conținutul site-ului trebuie să fie relevant pentru expresiile interogate de utilizatori în căutările lor, iar linkurile obținute ca referință de pe alte site-uri trebuie să fie contextuale, iar conținutul să contribuie prin calitatea sa, la dirijarea utilizatorilor către site-ul referință.

Toate aceste modificări aduse de Google în mod constant pentru a personaliza și ierarhiza rezultatele afișate sunt cu scopul de a servi unei experiențe cât mai bune a celor care folosesc serviciile Google. Așadar, în ierarhizarea site-urilor pentru relevanța cuvintelor cheie, Google va lua în considerare din ce în ce mai mulți factori în viitor.

Este SEO de mai multe feluri?

Activitățile specifice de optimizare site se împart în două mari categorii: activități de SEO on page și activități SEO off page.

Acțiunile pe care un specialist SEO le întreprinde în procesul de optimizare a unei pagini web (on page) cuprinde modificările efectuate propriu-zis pe site-ul deținut, de la optimizarea căilor de navigare, la alegerea cuvintelor cheie potrivite pentru fiecare pagină în parte, crearea de meta titluri și meta descrieri pentru o rată de click cât mai ridicată până la conținutul text, imagini relevante cu utilizarea textului alternativ, titluri relevante dar și pentru utilizator, crearea de conținut pentru atragerea traficului pe blog și crearea unor căi de navigare din articole către paginile de interes prin linkuri interne.

Procesul de optimizare în afara site-ului deținut (off page), asupra căruia ne vom concentra puțin mai mult atenția în acest articol, presupune construirea unui profil de linkuri solid și sănătos. Acestea mai sunt cunoscute și sub numele de referințe externe, backlinks sau inbound links. Optimizarea site-ului prin acțiuni specifice de off page sunt realizate sub diferite forme, în funcție de serviciile SEO pe care alegi să le contractezi.

Cu toate acestea, chiar dacă din punct de vedere tehnic un site poate necesita o varietate largă de linkuri, din experiența specialiștilor de la ADfel Digital Marketing referințele externe obținute prin advertoriale SEO sunt construite prin realizarea de conținut util, relevant pentru utilzatorii online și optimizat pentru atragerea traficului organic către site-ul unde articolele sunt publicate.

Conținutul conceput pentru un business poate lua forma interview, comunicate de presă, advertoriale sau o combinație între acestea și urmează să fie publicate, în funcție de rolul acestora, pe site-uri alese conform strategiei SEO.

În funcție de specificul industriei în care afacerea ta își desfășoară activitatea, firma SEO la care ai apelat pentru serviciile sale va alege site-uri cu prestanță, trafic ridicat, autoritate și cu un grad de relevanță corespunzător, pe care va publica conținut de calitate, original, interesant și util nu doar pentru publicul țintă, ci și pentru persoane ajunse pe el din curiozitate sau chiar și din greșeală.

Cum trebuie să fie conținutul redactat în cadrul activității de optimizare off page?

Pentru aplicarea unei strategii SEO off page de bună calitate, firma de marketing online trebuie să țină cont de câțiva factori importanți în procesul de optimizare.

Pentru o diferențiere rapidă a publicațiilor online, site-urile sunt alese pentru crearea referințelor externe în funcție de Domain Authority, un indicator pentru analiză creat de către Moz sau prin Domain Rating, care reprezintă o valoare proprie a instrumentului SEO Ahrefs și care arată puterea de ansamblu a profilului de linkuri al unui site, în ceea ce privește dimensiunea și calitatea acestuia, în comparație cu altele din baza de date pe o scară de 1 la 100 de puncte.

Fără a intra în detalii cu privire la componenta acestor caracteristici Moz sau Ahref, dar și modul în care site-uri mai mici cu metrice de ansamblu mai scăzute, dar care beneficiază de alte caracteristici utile, când se aleg site-urile, acestea pot fi selectionate ușor în funcție de scorurile afișate de către cele două instrumente SEO sau terți ce au acces la acestea prin API precum SEOReviewTools.com sau SmallSEOTools.com

Trecând peste partea tehnică de alegere a publicațiilor online, dacă optezi să contractezi servicii SEO trebuie creat un conținut de calitate ce va „găzdui” linkul către site-ul afacerii tale, iar acesta este imperios necesar să fie unic și adaptat conținutului respectivului site, astfel încât să se încadreze nativ cât mai natural în tema de ansamblu sau în categoria ce urmează a fi publicat.

O strategie SEO solidă pentru optimizarea site-ului va lua în considerare dacă site-ul care trimite backlink-ul folosește sau nu diacritice și își va adapta conținutul în consecință.

Cât timp site-ul promovat prin advertoriale este bine pus la punct, în urma unei optimizări on page, obiectivele stabilite nu vor întârzia să apară, însă este important de reținut că trebuie să menții îngrijit și actualizat conținutul din pagini. Un astfel de conținut este important atât din perspectiva tehnică a lui Google, cât și cel al utilizatorilor, al căror comportament poate influența decisiv poziționarea pe expresiile de interes.

Google observă și analizează factorii de ranking și semnalele emise de site-ul unui business online, iar referințele relevante primite de pe site-uri puternice care transmit trafic îl vor ajută să obțină clasamente mai ridicate.

Pentru acei utilizatori, care citesc un articol SEO conceput să fie interesant și relevant pentru ei, vor accesa linkul care face trimitere către site de interes. Acest lucru coroborat cu o experiență de navigare plăcută și facilă vor contribui la îmbunătățirea rezultatelor dorite.

Cu toate că redactarea de conținut bun este o activitate ce ocupă mult timp în cadrul procesului de optimizare site, conceperea de conținut este de departe una dintre cele mai importante modalități de a genera rezultate de top și de a menține site-ul business-ului tău în primele rezultate afișate de Google, pentru o perioada cât mai îndelungată.

De ce este conținutul important pentru orice site?

Explicația este una simplă! Indiferent cât de bine ar fi optimizat on page, un site nou nu va putea întră intr-o competiție reală cu un altul a cărui profil de linkuri este sănătos și solid, ceea ce implicit conduce la un market share mai ridicat și la o autoritate mai ridicată.

Oricum ai privi lucrurile, trebuie să recunoști că o fundație solidă și durabilă va suporta o construcție complexă, mai bine decât un stâlp înalt fără o ancorare bună. Mai mult decât atât, în cazul schimbărilor de algoritmi ai lui Google ce pot fi privite că niște „cutremure”, construcția profilului de linkuri nu are cum să fie penalizat și nici să sufere modificări radicale de clienți, trafic și vizibilitate în industria în care îți desfășori activitatea.

