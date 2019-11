Servicii Funerare Nicolas, modalitatea prin care persoana decedata este repatriata intr-un mod profesionist

Servicii Funerare Nicolas este o firma de servicii funerare, repatriere, transport funerar international, care ofera cele mai profesioniste servicii de repatriere a persoanelor decedate. Personalul care lucreaza in cadrul acestei firme vine in ajutorul celor care trec prin cele mai cumplite momente din viata si, incearca sa le ofere o ultima alinare prin aducerea in cele mai profesioniste conditii a persoanei decedate. De asemenea, persoanele care apeleaza la aceasta firma vor beneficia de consultanta gratuita 24/24 ore. Promptitudinea, exactitatea informatiilor oferite, punctualitatea, seriozitatea colborarea cu asociatiile funerare din Europa si Consulatele romanesti sunt doar cateva dintre motivele pentru care firma de servicii funerare Nicolas este lider pe piata din tara noastra in ceea ce priveste repatrierea persoanelor decedate.

Servicii oferite

Persoanele care din pacate trebuie sa apeleze la serviciile unei astfel de firme trebuie sa stie ca repatrierea persoanei decedata poate fi realizata pe pe mai multe cai. Repatrierea pe cale rutiera este una dintre modalitatile prin care persoanele decedate pot fi repatriate. De fapt, aceasta este solutia la care apeleaza majoritatea familiilor care trec prin cel mai mare necaz prin care poate trece un om si anume, repatrierea unei persoane dragi care a decedat intr-o tara straina. Repatrierea pe cale rutiera este recomandata si pentru ca este cea mai ieftina modalitate de repatriere a unei persoane decedata. Servicii Funerare Nicolas ofera acest serviciu la cele mai inalte standarde din punct de vedere a profesionalismului dar si din punct de vedere a respectarii legislatiei europene. Pentru a putea realiza o astfel de repatriere, personalul care lucreaza in cadrul acestei firme va obtine toate actele necesare repatrierii persoanei decedata. Este vorba despre pasaportul mortuar, certificatul de deces si autorizatia de transport. Pentru ca transportul funerar sa se desfasoare in cele mai bune conditii, firma de servicii funerare Nicolas pune la dispozitie urmatoarele:

Recomandări Unul dintre eroii de pe London Bridge este un ucigaș cu sânge rece. Reacția familiei victimei când l-au văzut la televizor prezentat ca erou

Recomandări Cine sunt cele trei sportive din Kenya care ar putea concura pentru România la Olimpiada din Tokyo din 2020

Masina funerara autorizata si soferi profesionisti si cu un nivel mare de experienta.

Sicriu zinc si sudare.

Sicriu lemn echipat la standarde europene.

Cruce lemn scrisa.

Placuta de identificare.

Imbalsamare/manipulare decedat.

Repatrierea pe cale aeriana este o alta solutie de repatriere a persoanei decedata pe care o ofera firma de servicii funerare Nicolas. Este o metoda mult mai rapida prin care poate fi repatriata o persoana decedata. Pentru ca o astfel de repatriere sa aiba loc sunt necesare parcurgerea urmatoarelor etape:

Obtinerea documentelor necesare efectuarii repatrierii.

Utilizarea produselor si serviciilor utilizate in cadrul repatrierii pe cale rutiera.

Transportul decedatului de la spital/morga la cel mai apropiat aeroport cu zona Cargo din zona respectiva cu 24 ore inaintea zborului.

Rezervarea si achitarea biletelor de zbor.

Transportul de la aeroportul din tara noastra pana la destinatie.

Repatriere cu cost 0 este un alt serviciu de repatriere a persoanelor decedate oferit de catre firma de servicii funerare Nicolas. Acest serviciu presupune faptul ca repatrierea persoanei decedata se va realiza fara ca familia decedatului sa achite vre-un ban firmei de repatriere. Acest serviciu este oferit doar in cazul in care persoana decedata detinea o polita de asigurare de viata.

Recomandări De Ziua Națională ne distrugem istoria! Au demolat o hală veche fără să verifice dacă mai e ceva în podul hangarului

Indiferent de modul de repatriere ales trebuie stiut faptul ca deplasarea familiei in tara in care a avut loc decesul nu este necesara. Personalul care lucreaza in cadrul firmei de servicii funerare Nicolas se va ocupa de toate formalitatile care trebuie intreprinse pentru a putea avea loc repatrierea decedatului.

Concluzii

Pierderea unei persoane dragi, indiferent de circunstantele in care se intampla acest lucru este cel mai groaznic moment prin care poate trece un om. Cu toate acestea, din pacate, la un moment dat trebuie sa trecem si prin astfel de momente. Pentru ca durerea simtita in acele momente groaznice prilejuite de pierderea unei persoane dragi sa nu puna in pericol modul in care este inmormantata persoana decedata trebuie apelat la serviciile unei firme care ofera servicii funerare, respectiv servicii de repatriere in cazul in care decesul s-a petrecut in strainatate. https://www.funerarenicolas.ro este lider pe piata serviciilor funerare si de repatriere a persoanelor decedate ceea ce face ca aceasta firma sa fie alegerea care trebuie facuta pentru ca persoana decedata sa aiba parte de o inmormantare conform traditiilor si obiceiurilor din tara noastra.



GSP.RO VIDEO Atac terorist la Londra! O româncă a filmat când poliția l-a împușcat mortal pe atacator. Atentie, imagini cu impact emotional

HOROSCOP Horoscop 30 noiembrie 2019. Scorpionii sunt în postura celui care oferă sfaturi înțelepte