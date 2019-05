(Publicitate) Gabriel Bouaru: “Certificarea forestiera poate conserva padurile din Romania…”

Pentru a descoperi mai multe informatii despre tot ce tine de certificarea forestiera, i-am adresat cateva intrebari lui Gabriel Bouaru, managerul ISOGOLD CONSULT.

Ce este FSC?

Gabriel Bouaru: FSC (Forest Stewardship Council) este o organizatie care promoveaza un management forestier responsabil in padurile din intreaga lume. Aceasta organizatie a fost creata ca si raspuns la defrisarea in masa a padurilor tropicale de la sfarsitul anilor 80 si a capatat foarte rapid o anvergura globala.

FSC este un sistem de certificare forestiera care se realizeaza printr-un audit care confirma ca o anumita suprafata forestiera respecta toate standardele agreate de gospodarire, astfel organizatia obtine dreptul de a vinde lemn certificat si accesare a unor noi piete de desfacere.

Cine are nevoie de FSC?

Gabriel Bouaru: Ca firme eligibile pentru certificare putem regasi companii care se ocupa de exploatare forestiera, cherestea, carton, ambalaje din hartie, tipografii sau fabrici de mobila. Practic, orice organism care se ocupa de prelucrarea materialului lemn brut, sau a produsului finit are nevoie de certificare FSC.

In cazul acestor firme, certificarea forestiera ofera un plus de credibilitate prin faptul ca sunt respectate principiile ce definesc un management forestier responsabil si datorita faptului ca verificarea este realizata de catre un organism acreditat si independent, in cadrul unui proces transparent.

Care sunt tipurile de certificari?

Gabriel Bouaru: Certificarile sunt impartite in doua grupe: FSC-FM (FSC Forest Management) prin care se certifica padurile si FSC-COC (FSC Chain Of Custody adica certificarea lantului de custodie) din care fac parte certificarile FSC 100%, FSC MIX, FSC MIX CREDIT, FSC-CW (FSC Controled Wood), FSC Recycled, tipuri de certificari folosite pentru agentii economici.

Este obligatoriu ca certificarea forestiera sa includa si certificarea intregului lant de custodie pentru a putea dovedi provenienta materialului lemnos in orice stadiu al productiei.

Care este impactul certificarii forestiere asupra mediului?

Gabriel Bouaru: ”Certificarea forestiera poate conserva padurile din Romania daca este respectata intocmai. Standardele FSC interzic exploatarea ilegala a lemnului, degradarea si despadurirea padurilor certificare. Cu cat certificarea forestiera se realizeaza pe suprafete mai intinse de padure, cu atat este mai protejat ecosistemul natural al padurilor din Romania.” spune Gabriel Bouaru, managerul organizatiei independente ISOGOLD CONSULT.

Principiile FSC descriu la nivel general procedurile si regulile unui management corespunzator, in urma carora sunt aduse beneficii sociale si economice. Respectarea acestor principii sunt obligatorii pentru obtinerea certificarii forestiere:

PRINCIPIUL #1 Acordul cu legile si principiile F.S.C.

PRINCIPIUL #2 Proprietatea, drepturile de folosinta si responsabilitatile aferente

PRINCIPIUL #3 Drepturile populatiei locale

PRINCIPIUL #4 Relatiile cu comunitatile si drepturile angajatilor

PRINCIPIUL #5 Beneficii din partea padurii

PRINCIPIUL #6 Impactul asupra mediului

PRINCIPIUL #7 Planul de management

PRINCIPIUL #8 Monitoringul si evaluarea

PRINCIPIUL #9 Mentinerea Padurilor cu Valoare Ridicata de Conservare

PRINCIPIUL #10 Plantatiile

Mai multe detalii cu privire la certificarea forestiera puteti gasi la urmatoarele date de contact:

Website: https://isogoldconsult.ro/

Email: [email protected]