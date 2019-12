De aceea este recomandat ca in afara asigurarii de baza denumite RCA sa luati masuri si sa incheiati si asigurarea suplimentara, CASCO care va acoperi dauna astfel incat nu veti fi nevoiti sa pierdeti Garantia in caz de accident. Asigurarea suplimentara se poate achizitiona direct de la societatea de inchirieri in momentul rezervarii sau la livrarea autovehiculului.

In cazul in care veti inchiria o masina, la preluarea aceseia, compania de inchirieri auto va propune intotdeauna sa cumperi o asigurare suplimentara, prin care se acopera fransiza/depozitul. Avand in vedere nivelul ridicat al fransizei, aceasta asigurare suplimentara este desigur extrem de atractiva. In plus, nu mai esti obligat sa faci un depozit colateral pentru fransiza ci doar pentru combustibil iar suma nu va depasi 150E.

Deci in orice situatie, o asigurare suplimentara te acopera si te scapa de griji deoarece se poate intampla ca in trafic sa ai parte de daune iar o asigurare suplimentara te poate scoate din incurcatura, acoperindu-ti responsabilitatea financiara, inclusiv dauna totala.

De ce sa te limitezi la o asigurara standard cand poti sa beneficiezi de avantajele financiare si nu numai ale unei asigurari suplimentare.

Care sunt principalele servicii suplimentare?

Cele mai frecvente tipuri de asigurare suplimentara sunt:

–Protectie in caz de dauna sau de furt al vehiculului;

In functie de asigurarea aleasa responsabilitatea financiara in caz de avarie sau furt poate fi micsorata sau complet acoperita.

De asemenea te poate ajuta in situatii de imobilizare precum lipsa de combustibil, bateriie descarcata, pierderea cheilor, închiderea cheilor în interiorul automobilului sau pana de cauciuc.

–Asigurarea de accidente a persoanelor aflate in vehicule;

Acest tip de asigurare acopera cheltuielile medicale de urgența. De asemenea, asigurarea in caz de accident personal despagubeste posibilele vatamari corporale neintentionate ale pasagerilor si conducatorului auto pe perioada contractului de inchiriere. Asigurarea nu acopera si distrugerea, pierderea sau furtul bunurilor persoanelor prezente în autoturism.

Asadar, nu ezita, informeaza-te si vei afla singur ca alegerea cea mai buna pentru tine si masina ta este optiunea prin care devii posesorul unei asigurari suplimentare atat de necesare.

Asigurarea suplimentara nu este un moft ci este o necesitate fiindca nu stim niciodata cand se poate intampla sa avem un eveniment si este obligatoriu sa fim precauti.

Cumpara-ti neaparat asigurare suplimentara pentru ca in acest mod elimini toate problemele care apar si acestea se muta de la tine la asigurator care pe perioada reparatiei masinii tale iti va oferi o masina cu care sa te poti deplasa pana cand masina da va deveni functionala ca inainte de producerea accidentului.

Orice firma care ofera masini de inchiriat iti va putea oferta asigurarea suplimentara si beneficiile acesteia iar tu nu ai de facut altceva decat conduci si sa te bucuri de perioada in care utilizezi masina inchiriata, vacanta fara griji.

Alegand asigurarea suplimentara, alegi linistea ta in locul grijilor pe care ti le faci zi de zi daca inchirieri autovehiculul cu asigurarea standard care-ti acopera in mod limitat anumite daune fiindca nu este o asigurare completa.



