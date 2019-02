(Publicitate) Lucruri interesante despre tigara electronica. Merita sa fie incercata?

In principiu, modul de functionare al tigarii electronice este simplu: aceasta se incarca cu un lichid special pentru tigari electronice, lichidul este incalzit iar aburul rezultat este tras in piept, in acelasi mod in care este tras fumul de tigara.

Exista numeroase avantaje pentru tigara electronica, incepand cu faptul ca nu contine gudron si terminand cu faptul ca poate sa fie folosita in aproape orice loc. Totusi, exista si o multime de necunoscute. In lichidul tigarii electronice exista o multime de chimicale iar riscurile pentru sanatate nu sunt inexistente. Tocmai de aceea, vom incerca sa conturam cateva lucruri extrem de importante, pe care oricine isi doreste sa treaca de la fumat la vapat, sa le cunoasca.

Ce chimicale se afla in tigara electronica?

In general, lichidul tigarii electronice este format din diverse elemente intalnite si in zona alimentara, cum ar fi glicerina alimentara si propilen glicolul. Poate ca nu sunt cele mai sanatoase, insa majoritatea fumatorilor sunt incantati de faptul ca lipseste gudronul. In lichidul tigarii electronice se afla si diverse arome si evident, nicotina, care este elementul ce creaza dependena si la tigarile normale.

Nu spune nimeni ca tigara electronica este 100% sanatoasa, insa ceea ce este cert este faptul ca in componenta ei sunt elemente care nu provoaca boli grave de plamani, cum ar fi cancerul.

Care sunt riscurile pe care le au cei care vapeaza?

Inca nu sunt cunoscute in totalitate riscurile, in conditiile in care tigara electronica este relativ noua. Ceea ce este cert insa, este ca nu sunt atat de mari ca si in cazul tutunului. Singurul element care se dovedeste periculos este tot nicotina, care in cazul tigarii electronice poate sa fie controlata cu usurinta.

Vapatul pasiv dauneaza?

Daca persoanele care nu fumeaza, insa stau pe langa fumatori, se expun unor riscuri destul de mari, nu se poate spune acelasi lucru si despre persoanele care vapeaza pasiv. Daca pentru vaperi exista anumite riscuri, pentru cei de langa ei riscurile sunt zero.

Sfaturi utile pentru cei care vapeaza!

Alege o tigara electronica de buna calitate, pe care sa o achizitionezi din surse sigure. Exista din ce in ce mai multe astfel de produse care sunt trecute prin tot felul de filtre si verificari, iar lichidele sunt si ele atent verificate. Chiar daca sunt ceva mai costisitoare, tigarile produse de nume mari din domeniu sunt intotdeauna mai putin riscante. Evita sa vapezi daca esti insarcinata sau daca ai probleme medicale. Daca vrei, totusi, sa te bucuri de viciul tau, incearca sa mergi prima data la un medic pentru a-i cere recomandari. Invata sa vapezi. Exista o multime de tutoriale online care te invata sa vapezi corect. Tigarile electronice nu se folosesc intocmai ca o tigara normala si s-ar putea ca la inceput sa descoperi ca sunt destul de inecacioase si nu tocmai placute.

Tigara electronica vs tigara normala

Puse in balanta, cele doua reusesc sa se diferentieze foarte mult una de alta. Oricat ar incerca producatorii de tutun sa atraga parti negative asupra tigarii electronice, aceasta este mult mai putin daunatoare. Diferentele majore dintre tigara electronica si cea normala sunt urmatoarele:

Tigara electronica nu genereaza mirosuri neplacute, in timp ce varianta normala isi lasa mirosul peste tot: in haine, in mobilier, in maini, etc.

Tigara electronica poate sa fie folosita in foarte multe locuri. Spre exemplu, exista multe restaurante care accepta aceasta tigara.

In general, exista numerosi fumatori care incearca tigara electrnica pentru a se putea lasa de viciul si chiar ajuta. Atata vreme cat se scade cantitatea de nicotina din lichidul tigarii electronice , trecerea se poate dovedi una de succes.

Per total, tigara electronica se dovedeste si mai ieftina decat cea clasica. Fumatorii care au ajuns sa vapeze apreciaza ca economisesc aproape 50% din banii pe care ii dadeau in mod normal pe tigari.

Tigara electronica nu este un dispozitiv perfect. Pana la urma, aceasta alimenteaza un viciu si niciun viciu nu este un reprezentant prea bun al sanatatii. Totusi, este o solutie mai sanatoasa decat tigara normala si se remarca prin costuri mai mici si printr-o evolutie continua. Cu siguranta, viitorul fumatului se numeste vapat iar acest lucru poate fi descoperit prin numarul din ce in ce mai mare de oameni care aleg e-tigara in detrimentul tigarii clasice.