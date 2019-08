Abordarea OECD in ceea ce priveste alocarea profiturilor se bazeaza pe o contabilitate distincta a la nivelul fiecarei entitati si pe preturile de transfer ale tranzactiilor care au loc intre companiile din cadrul grupurilor multinationale.

Este bine cunoscut faptul ca preturile de transfer pentru tranzactiile intre companii se stabilesc in conformitate cu principiul ,,valorii de piata”. Potrivit OCDE, punctul determinant al abordarii in preturi de transfer este comparatia dintre preturile de transfer ale unei tranzactii controlate cu preturile de piata ale unei tranzactii necontrolate.

Cu toate acestea, adesea, comparabilitatea directa a preturilor esueaza daca societatile detin active specifice care nu sunt tranzactionate in mod normal intre parti independente.

In acest caz, evaluarea preturilor de transfer trebuie sa se bazeze pe alte tipuri de analize care de multe ori au un grad ridicat de subiectivitate. Astfel, in cazul acestor tipuri de tranzactii, tot timpul va exista o marja de apreciere subiectiva in evaluarea preturilor de transfer, companiile avand astfel posibilitatea de a aloca o parte mai mare din profituri catre jurisdictii cu nivel redus de impozitare.

Pornind de la ipoteza ca multinationalele aloca cu succes profituri mai mari catre tarile cu nivel redus de impozitare, cercetarile specialistilor din domeniu indica faptul ca transferul profiturilor are impact asupra alocarii resurselor in cadrul acestor grupuri multinationale.

Astfel, in jurisdictiile cu nivel ridicat de impozitare, mutarea profiturilor reduce veniturile fiscale ale entitatilor din acele jurisdictii. Cu toate acestea, mutarea profiturilor amortizeaza efectele negative ale ratelor ridicate de impozitare asupra investitiilor de capital mobil la nivel international. Astfel, o jurisdictie cu nivel ridicat de impozitare ar putea tolera intentionat mutarile de profituri pentru a-si sustine atractivitatea pentru investitori.

OCDE depune in prezent eforturi semnificative cu scopul de a reduce oportunitatile de planificare fiscala pentru grupurile multinationale, dar desi regulamentele OCDE sunt menite sa protejeze comparabilitatea prin analizarea faptelor si circumstantelor individuale ale unei tranzactii, rezultatul prezinta un nivel de acuratete relativ mic.

Astfel, inclusiv autoritatile fiscale pot adopta abordari diferite si, prin urmare, expun grupurile multinationale la riscul de dubla impunere. In plus, este foarte probabil ca atat costurile de conformare la prevederile Liniilor Directoare OECD, cat si costurile ocazionate de autoritatile fiscale pentru evaluare si auditare, sa fie ridicate.

Din aceasta perspectiva, modificarile recente ale Liniilor Directoare OCDE au marit chiar si mai mult gradul de subiectivitate in evaluarea preturilor de transfer prin eliminarea regulilor de prioritate pentru diferitele metode de evaluare a preturilor de transfer.



