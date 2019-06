(Publicitate) Patutul din lemn – cel mai sigur pentru somnul copilului

Din dragoste pentru copilasi, viitorii parinti incerca sa ofere celor mici cele mai bune conditii. Inca din timpul sarcinii, acestia cauta solutii pentru confortul nou nascutului, iar Marvis firma producatoare de patuturi vine in sprijinul lor cu patuturi trainice construite din lemn masiv.

Patutul este locul in care puiul de om abia venit pe lume petrece cel mai mult timp. Tocmai din acest motiv este foarte important ca acesta sa fie calitativ si sa ofere siguranta si confort celui ce il va folosi.

Avantajele unui astfel de patut sunt nenumarate:

De exemplu, patuturile din lemn sunt mult mai stabile din cauza greutatii. Lemnul prin natura sa nu poate crea alergii, iar daca este vopsit si lipit cu produse baby-friendly este perfect pentru bebelusi.

Patuturile din lemn sunt multifunctionale si ideale in cazul in care doriti sa va tineti bebelusul aproape si peste noapte. Si spun asta pentru ca acestea au gardutul din fata culisabil si detasabil. Iar daca bebelusul este alaptat, co-sleeplingul este cea mai buna varianta. Astfel mama si copilul se odihnesc la fel de bine.

Cand alegem patutul pentru copil trebuie sa ne gandim in special la nevoile lui. Este posibil ca acesta sa fie locul unde va pasi pentru prima data si de aceea este foarte important ca distanta dintre gratii sa nu fie nici prea mare, astfel incat cel mic sa poata iesi, dar nici prea mica pentru a preveni ca piciorusul bebelusului sa ramana blocat acolo. Patuturile din lemn sunt construite foarte atent pentru a evita astfel de accidente, asadar inca o bulina alba.

Tot in categoria avantajelor putem vorbi despre sistemul de balansare si cel cu rotile. Ambele sunt usor de montat, dar si de blocat. Balansoarul este perfect atunci cand bebe vrea sa doarma, iar rotilele sunt de mare ajutor atunci cand vreti sa mutati patutul dintr-o camera in alta.

Fiecare dintre noi are nevoie si de spatii de depozitare, cu atat mai mult un bebelus care foloseste scutece si tot felul de produse pentru ingrijire. Este bine ca acestea sa fie la indemana, iar un sertar in partea de jos a patutului consider ca ar fi perfect.

Rezistenta unui astfel de patut este extrem de mare, fiind construit din lemn masiv de fag. Acesta poate fi folosit de mai multe generatii rand pe rand, fara a fi nevoie sa achizitionati la fiecare copil un nou loc de dormit.

Pentru linistea dumneavoastra puteti sa alegeti si o lenjerie ce are incluse pernute de protectie pentru gratii, astfel veti fi sigur ca cel mic nu are cum sa se loveasca.

Tot pentru a-l stii pe cel mic in siguranta si pentru a-i oferi un somn odihnitor puteti opta pentru o saltea cu fibra de cocos. Aceasta are o multime de beneficii: ofera copilului o pozitie sanatoasa in timpul somnului, astfel coloana vertebrala se va dezvolta corect; previne alegiile si are proprietati anti-umezeala. Iar daca este folosita impreuna cu o lenjerie din bumbac somnul placut si odihnitor este garantat.

Acestea sunt doar cateva dintre avantajele unui patut din lemn. In lista dezavantajelor am putea scrie despre preturi, dar gandindu-ne la toate aceste beneficii, consider ca este un raport foarte bun calitate-pret.