Impact major asupra IMM-urilor

TikTok s-a dovedit un sprijin esențial pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), contribuind cu 13 miliarde de euro la creșterea economică a acestora în 2025. Peste 6,5 milioane de companii din UE au utilizat platforma pentru extinderea activității lor, obținând economii de 400 de milioane de euro datorită eficienței în marketing.

„TikTok a revoluționat afacerea noastră de familie. Platforma ne-a permis să împărtășim tradiția noastră cu un public mai larg, ne-a crescut vânzările și ne-a conectat cu clienți care apreciază autenticitatea și calitatea produselor noastre”, spune reprezentantul Dulcería La Abuela Asunción, o cofetărie mică din Spania.

Creșterea economiei creative

În 2025, industria creativă din Europa a beneficiat de pe urma TikTok, generând 2,6 miliarde de euro și sprijinind aproximativ 52.000 de locuri de muncă. Creatorii de conținut, producțiile și serviciile de publicitate asociate platformei au fost principalele surse ale acestei valori suplimentare.

În mod particular, industria muzicală a înregistrat un avans semnificativ, cu venituri suplimentare de 1,8 miliarde de euro datorită concertelor live și streamingului.

„TikTok aduce afacerilor europene o valoare de miliarde de euro prin publicitate. Ceea ce a început ca o platformă pentru videoclipuri scurte și creativitate s-a transformat într-un motor puternic de descoperire”, afirmă Neil Ross, director la Public First.

Educația informală și dezvoltarea competențelor

Platforma facilitează învățarea informală pentru milioane de utilizatori, generând 5,3 miliarde de ore de educație, cu un impact economic estimat la 20 de miliarde de euro. Conținutul educațional TikTok permite utilizatorilor să dobândească noi aptitudini, să studieze limbi străine și să exploreze domenii profesionale.

Potrivit sondajului realizat de Public First, 54% dintre utilizatorii cu vârsta între 18 și 24 de ani au deprins o nouă abilitate pe platformă, iar 26% au învățat o limbă străină.

„TikTok oferă o oportunitate unică de a face învățarea mai atractivă și mai accesibilă pentru audiențe diverse”, a declarat Cynthia Sanfilippo, președinta TikTok pentru Europa.

Expansiunea internațională și beneficii economice

Vizibilitatea oferită de TikTok a susținut vânzări transfrontaliere în valoare de două miliarde de euro pentru afacerile din UE, dintre care 1,2 miliarde de euro în interiorul blocului comunitar.

Piotr Szyszka, CEO al magazinului online polonez Tortli, afirmă că TikTok a fost esențial în extinderea internațională a companiei sale, care acum are clienți din 14 țări.

„TikTok a generat rezultate puternice mult mai rapid decât alte canale de marketing și, ceea ce este cel mai important, a făcut acest lucru foarte eficient la nivel de profitabilitate”, declară Szyszka.

