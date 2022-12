Proprietarul a aplicat pentru pentru înscrierea în Cartea Recordurilor, dar există un singur obstacol: înălțimea este luată în calcul la patru ani, când un ponei este considerat pe deplin matur.

Până când va intra în Guiness Book, Pumuckel continuă să fie folosit în procedurile de terapie pentru copii și vărstnici. „Este un cal de terapie antrenat și îi face pe vârstnici și pe copii să zâmbească în fiecare zi”, spune Carola Weidemann.

Micul ponei poate intra în casă, mănâncă în bucătărie și, de asemenea, stă pe scaunul pasagerului SUV-ului proprietarului.

Pentru moment, Pumuckel, care are și pagină de Instagram, este „depășit” de Bombel, un căluț din rasa Appaloosa născut cu nanism. Este cu 5,6 centrimetri mai înalt decât Pumuckel.

Meet Pumuckl, arguably the world's tiniest pony, who works as a therapy animal. pic.twitter.com/n4ZII2vuA2