Jaful brutal a avut loc în noaptea de vineri, 3 octombrie, spre sâmbătă, într-un magazin de băuturi spirtoase de lux în localitatea austriacă Prambachkirchen.

Era în jurul orei 2:15 când proprietarul și soția sa au fost brusc treziți din somn de zgomote de geam spart venind din magazinul de la parter. Când bărbatul a coborât să vadă ce se întâmplă, a fost imediat lovit cu pumnul și pus la pământ de către unul dintre hoți.

„Tâlharii au fost interesați aproape exclusiv de Armagnac și coniac. Se pare că știau exact ce vor”, a explicat Hans Ganser, proprietarul magazinului Spirits.land.

Cei doi hoți forțaseră anterior ușa magazinului cu o unealtă plată și apucaseră deja să umple mai multe pungi de cumpărături cu sticle scumpe.

Tâlharii au reușit să fugă cu doar o mică parte din pradă

În momentul în care au fost descoperiți, s-au panicat și au fugit, reușind însă să ia doar o mică parte din pradă.

„Au luat o casetă de bani cu o sumă mică și o geantă plină cu Armagnac și coniacuri din diferiți ani de recoltă”, a povestit Ganser pentru publicația Kronen Zeitung.

În magazinul său se găsesc băuturi spirtoase rafinate, în special whisky și gin, dar și alte tipuri de alcool de colecție. Iar hoții au părut să știe exact ce caută: au ignorat whisky-urile și ginurile fine, alegând doar brandy-urile franceze, pe care le-au pus în mai multe pungi.

O pungă uitată la locul spargerii aruncă suspiciuni spre România

Proprietarul are o bănuială clară privind originea lor.

„Aceste băuturi sunt foarte populare în Europa de Est”, spune el. Suspiciunile par întemeiate, pentru că hoții au lăsat în urmă mai multe sacoșe cu simboluri est-europene. „Pe una dintre ele apare un zimbru și textul tradus înseamnă ‘România neîmblânzită. Asta mi s-a părut interesant”, a mai spus Ganser.

Omul de afaceri a făcut ulterior un apel public pe Facebook pentru identificarea celor doi atacatori, care au reușit să fugă neobservați.

Paguba materială este, din fericire, limitată. Doar proprietarul va trebui să-și amintească mult timp de acea noapte.

După un an de investigații intense, Poliția din Stiria (LKA) a elucidat o serie de spargeri în magazine de bijuterii din Stiria și Austria Inferioară. Potrivit portalului de știri austriac Steiermark.orf.at, ultimul suspect căutat s-a predat poliției la mijlocul lunii august.

În total, au fost arestați cinci cetățeni români, patru dintre aceștia fiind reținuți încă de anul trecut. Prejudiciul total este estimat la aproximativ 179.000 de euro.

Conform poliției, infractorii foloseau spumă poliuretanică pentru a dezactiva sistemele de alarmă, furând ulterior bijuterii valoroase. Obiectele furate erau vândute prin intermediul aplicațiilor de mesagerie către diverși cumpărători.

