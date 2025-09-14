Cinci români au fost arestați în total

În total, au fost arestați cinci cetățeni români, patru dintre aceștia fiind reținuți încă de anul trecut. Prejudiciul total este estimat la aproximativ 179.000 de euro.

Conform poliției, infractorii foloseau spumă poliuretanică pentru a dezactiva sistemele de alarmă, furând ulterior bijuterii valoroase.

Obiectele furate erau vândute prin intermediul aplicațiilor de mesagerie către diverși cumpărători.

Investigațiile au început în Friedberg

Cercetările au fost declanșate după mai multe arestări efectuate în Friedberg, pe 4 septembrie 2024. Polițiștii au surprins trei dintre suspecți în timp ce încercau să pătrundă într-un magazin de bijuterii de pe Wiener Strasse.

Cei trei au fost reținuți pe loc. Ulterior, o altă persoană a fost arestată în Austria Inferioară. Aceste capturi au condus la descoperirea altor infracțiuni comise de grup.

Alte spargeri și arestări

În timpul investigațiilor, grupul a fost legat și de două spargeri în Neunkirchen, Austria Inferioară. Un alt suspect, un român de 49 de ani, a fost dat în urmărire și localizat recent în Spania. Acesta s-a predat poliției din Austria Inferioară în august.

Conform sursei citate, complicii săi au fost deja condamnați la pedepse cu închisoarea. Cu prinderea ultimului suspect, investigațiile au fost declarate încheiate.

Tot în Austria, o româncă a furat „cutia magică” de 54 de kg în care erau 170.000 de euro, din casa bătrânei pe care o îngrijea.

