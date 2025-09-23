Începutul carierei artistice

Mikail și-a descoperit talentul la vârsta de patru ani, impresionându-și părinții cu primele sale creații. La zece ani, era deja celebrat ca „cel mai tânăr artist abstract din lume”.

Acesta este inspirat de pictori precum Gerhard Richter și Leonardo da Vinci.

Operele și succesul comercial

Unele dintre picturile lui Mikail sunt mai mari decât el însuși. În prezent, lucrările sale sunt expuse la „Galerie Kulturraum” din Speyer, unde artistul a prezentat o pânză de 2,05 x 1,65 metri intitulată „Wonderland”.

Tatăl și managerul său, Kerem, a declarat pentru Bild: „Tablourile sale se vând acum pentru sume cu cinci cifre. Acesta valorează 30.000 de euro”.

Recunoaștere internațională

În New York, o lucrare a lui Mikail s-a vândut cu 45.000 de dolari (aproximativ 38.000 de euro).

Renumitul Muzeu Guggenheim a licitat, de asemenea, una dintre picturile sale la un eveniment caritabil. Mikail a avut chiar oportunitatea de a picta pe platforma Empire State Building.

Atitudinea față de succes

Deși operele sale aduc sume impresionante, tânărul artist rămâne modest. El a declarat pentru Bild: „Iubesc să pictez. Banii nu sunt importanți pentru mine”.

Conform tatălui său, Mikail primește o alocație lunară de 50 de euro, cu ocazionale suplimente pentru ieșiri la cinema și haine.

Visuri de viitor

Mikail are aspirații înalte pentru cariera sa artistică: „Visez să fac parte dintre artiștii de top la nivel internațional. Cel mai mult mi-aș dori ca numele meu să fie cunoscut și peste 100 de ani”.

Expoziții și spațiu de creație

Lucrările lui Mikail pot fi văzute la Speyer până pe 12 octombrie, precum și în propria sa galerie din Köln. Acolo, artistul dispune de un atelier de 60 de metri pătrați, pe care îl descrie cu umor ca fiind „mereu în haos”.

De asemenea, picturile lui Laurent Schwarz i-au adus faima pe rețelele de socializare. Acesta a primit porecla de „mini-Picasso” al Germaniei. Micuțul a creat opere de artă pline de viață în atelierul pe care părinții săi l-au amenajat acasă, în orașul bavarez Neubeuern.





