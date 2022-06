Președintele rus, din nou la o masă uriașă, aproape goală. Comparația cu întâlnirile liderilor occidentali

Imaginile cu președintele rus și omologii săi, stând la câțiva metri unul de celălalt, au devenit ținta glumelor pe rețelele sociale, notează Newsweek.

Putin s-a întâlnit miercuri cu președinții din Turkmenistan, Serdar Berdimuhamedov, Azerbaijan, Ilham Aliyev, Kazahstan, Kassym-Jomart Tokayev, și Iran, Sayyid Ebrahim Raisi, la Așgabat.

Summitul țărilor din zona Mării Caspice. Foto: Profimedia

Cu câteva zile, liderii celor mai dezvoltate șapte economii ale lumii încheiaseră summitul anual care a fost organizat de această dată în Alpii Bavarezi.

Summitul G7 din Germania. Foto: EPA

Fotografiile de la Summitul Caspic s-au răspândit rapid în mediul online și au devenit ținta ironiilor.

”Deasupra – summit-ul G7. 9 persoane la masă. Mai jos – Summitul Caspic (Putin participă). 5 persoane la masă”, a scris miercuri Anton Gerașcenko, consilier al Ministerului Afacerilor Interne din Ucraina, pe Twitter, alături de un colaj cu cele două imagini.

Above – the G7 summit.

9 people at the table.



Below – the Caspian summit (Putin is participating).

5 people at the table. pic.twitter.com/yApmkZZ0tH — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 29, 2022

„Sunt 5 lideri mondiali care participă astăzi la Summitul Caspic de la Așgabat. Putin este unul dintre ei. Cred că masa lor este prea mică”, a scris pe Twitter Luke Coffey, de la think tank-ul conservator Hudson Institute.

There are 5 world leaders attending todays Caspian Summit in Ashgabat. Putin is one of them. I think their table is too small. pic.twitter.com/ixZqafoPOK — Luke Coffey (@LukeDCoffey) June 29, 2022

„Putin primește o masă mai mare în fiecare săptămână”, a scris un alt utilizator pe Twitter.

Putin gets a bigger table every dam week. Feel like its one of those share this so many times and I will make it bigger deals. pic.twitter.com/xNrFlYyyAa — Reverend Winston (@jstoner44) June 30, 2022

Nu este prima dată când se fac glume pe seama lui Vladimir Putin din cauza distanței mari la care stă față de interlocutorii săi în timpul întâlnirilor.

La începutul lunii februarie, Vladimir Putin l-a primit la Moscova pe omologul francez Emmanuel Macron la discuțiile care urmăreau găsirea unor soluții pentru dezescaladarea tensiunilor de la frontierele Ucrainei. Cei doi șefi de stat au stat atunci la o masă lungă de 6 metri, în sala de conferințe de la Kremlin.

Președintele rus Vladimir Putin și președintele francez Emmanuel Macron, la o întâlnire care a avut loc la Kremlin, pe 7 februarie 2022. Foto: EPA

Potrivit corespondentului postului Radio France la Moscova, alegerea Kremlinului a ținut cont „de protocolul sanitar implementat de preşedinţia rusă împotriva Covid-19”.

Participarea liderului de la Moscova la reuniunea din capitala Turkmenistanului a marcat prima sa călătorie în afara Rusiei de la începutul invaziei Ucrainei, declanșată pe 24 februarie.

În ziua summitului de la Așgabat, liderii occidentali s-au întâlnit la Madrid, într-un summit NATO, unde Rusia a fost desemnată ca fiind „cea mai semnificativă și directă amenințare” la adresa păcii și securității internaționale.