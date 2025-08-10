Primul lot a fost produs deja

Care ar trebui să fie răspunsul NATO? Ar trebui desfășurată o armă la fel de puternică în Polonia ca răspuns? „Cu siguranță, da. Acest lucru ar fi benefic pentru securitatea noastră”, a declarat generalul Roman Polko, fost comandant al unității GROM, pentru „Fakt”, ca răspuns la aceste întrebări.

Oreșnik este o rachetă hipersonică rusească, care în versiunea sa cea mai avansată este proiectată să atingă o rază maximă de acțiune de 5.500 de kilometri. Viteza sa maximă de zbor este de aproximativ „0 Mach(12.380 km pe oră). Poate transporta un focos cu o greutate de până la 1,5 tone, iar în versiunea cu armă nucleară, poate transporta o astfel de armă cu o putere totală de 900 de kilotone.

Vineri, 1 august, în timpul unei întâlniri între Putin și Lukașenko pe insula Valaam, dictatorul rus a anunțat că armata a selectat locații în Belarus unde vor fi amplasate aceste rachete. El a adăugat că lucrările la acest proiect sunt așteptate să fie finalizate până la sfârșitul anului. „Am produs primul lot al acestor rachete. Acestea au fost deja livrate armatei”, a declarat Putin.

Capacitățile rachetei Oreșnik

Liderul rus a ținut să sublinieze capacitățile rachetei Oreșnik, susținând că aceasta se poate deplasa cu viteza Mach 10 (de zece ori mai mare decât viteza sunetului) și că nu poate fi interceptată de niciun sistem de apărare aeriană din lume.

Totuși, conform experților, capacitățile reale ale rachetei ar putea fi exagerate în scopuri propagandistice. În iunie, au apărut rapoarte despre o lansare eșuată a rachetei, cu imagini care arătau că s-a dezintegrat deasupra Kazahstanului, ceea ce a determinat autoritățile din Astana să deschidă o anchetă.

Folosite pentru bombardarea orașului Dnipro

Rusia a folosit pentru prima dată rachetele hipersonice Oreșnik pe 21 noiembrie 2024, când a bombardat orașul ucrainean Dnipro. Se presupune că acesta a fost un răspuns la lansarea de rachete americane ATACMS de către Ucraina deasupra Rusiei. „Partea rusă și-a demonstrat clar capacitățile”, a comentat la acea vreme purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Pe 1 iulie, Lukașenko a comentat și el pe această temă. „Voi face tot posibilul să am aici cele mai moderne arme”, a argumentat dictatorul de la Minsk, citat de agenția de știri Belta.

„Aceeași strategie de intimidare”

„Aceasta este aceeași strategie de intimidare implementată iar și iar. Construind un sentiment de frică”, a comentat generalul Roman Polko despre anunțurile lui Putin într-un interviu acordat emisiunii „Fakt”.

El adaugă că astfel de anunțuri sunt, de asemenea, menite să arate că Putin își dă seama, în ciuda războiului din Ucraina, că mitul presupusei armate mari și invincibile a Rusiei încă persistă în mintea unora. „Și acest lucru este exploatat constant în acest război informațional de intimidare. Putin va continua să planteze astfel de «știri»”, explică generalul.

Arme mai puternice ? „Cu siguranță, da.”

L-am întrebat pe generalul Roman Polko Întrebat dacă astfel de anunțuri ale lui Putin și Lukașenko ar trebui să declanșeze un răspuns specific al NATO, generalul Roman Polko a afirmat:

„Categoric da, și cu siguranță ar funcționa pentru securitatea noastră. În al doilea rând, așa a câștigat Occidentul Războiul Rece. A înarmat și a întărit Germania (Germania de Vest) și a inclus-o în toate programele, inclusiv în ceea ce privește partajarea armelor nucleare. Cu toate acestea, discuțiile pe această temă ar trebui purtate în intimitatea birourilor private”.

El adaugă că ar fi ideal ca noul președinte, împreună cu prim-ministrul și șefii Ministerului Apărării Naționale și ai Ministerului Afacerilor Externe, să se întâlnească pentru a stabili o politică comună în acest sens și pentru a purta discuții în culise cu aliații pe această temă.

Generalul precizează că Donald Trump, care a izolat ostentativ continentul nostru, a dus la o situație în care Europa „s-a trezit”. „Dar toate acestea trebuie implementate în practică, nu pe hârtie”, spune generalul Polko.

„Donald Trump l-a alimentat pe Putin”

Este clar că Putin nu are nicio intenție să pună capăt războiului din Ucraina. Iar situații precum atacurile cu rachete Oreșnik demonstrează încă o dată că acesta nu are nicio intenție să-și relaxeze politicile agresive față de Occident.

„Donald Trump a alimentat focul lui Putin, scoțându-l din izolare. Și acestea sunt pierderi uriașe. Ca să nu mai vorbim de oamenii care au murit în Ucraina atunci când sprijinul informațional american sau sprijinul adecvat pe câmpul de luptă au lipsit”, spune generalul Polko, adăugând că răcirea relațiilor cu Europa, rezultat al politicilor lui Trump, nu aduce beneficii nimănui din NATO.

„Relațiile transatlantice sunt benefice pentru Statele Unite și Europa în toate dimensiunile. Economică și de securitate. Lipsa de coeziune, perturbarea acesteia, este în concordanță cu strategia Moscovei, care știe că un Occident divizat poate fi serios slăbit. Probabil că nu ar exista astăzi nicio idee pentru a testa coeziunea NATO dacă nu ar fi declarațiile antieuropene pe care diplomații americani și însuși președintele Trump ni le-au aplicat”, conchide el.

