În același timp, bloggerii militari ruşi, furioşi pe succesul operațiunii ucrainene „Pânză de păianjen”, care a vizat bombardieree strategice de tip Tupolev, s-au speriat şi au crezut că ar putea fi vorba despre o nouă „catastrofă” și umilință pentru armata lor.

Teama lor a fost că o rachetă balistică cu rază intermediară de acţiune „Oreşnik” s-ar fi dezintegrat la altitudine după ce a fi fost lansată de pe cosmodromul Kapustin Iar, din regiunea rusă Astrahan, de la graniţa cu Kazahstan, ca răspuns la îndrăzneţul atac ucrainean. Presupusa teribilă armă rusă a fost dezvăluită în noiembrie anul trecut, când ar fi fost folosită într-un atac împotriva oraşului ucrainean Dnipro.

Cu toate acestea, Ministerul kazah al Apărării s-a grăbit să anunţe că nu a observat nicio încălcare a spaţiului său aerian. „Acest fenomen seamănă cu resturile unei nave spaţiale care intră în atmosferă sau cu un flux de meteori. În general, ard în straturile dense ale atmosferei înainte de a ajunge la suprafaţa Pământului”, se arată într-un comunicat publicat pe Telegram, care îndemna cetăţenii „să rămână calmi şi să nu răspândească informaţii false”.

Тут такое пишут, что вроде бы россия запустила по Украине Орешник, но он взорвался недалеко от границы с Казахстаном.



They say that Russia launched Oreshnik in Ukraine, but it exploded near the border with Kazakhstan. pic.twitter.com/wsFn8h2PpS