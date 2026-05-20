Cauzată de o anomalie de dezvoltare cu o incidență de 1 la 10 milioane, membrele suplimentare reprezintă o mutație în care pasărea dezvoltă două picioare suplimentare, de obicei nefuncționale.

Din momentul în care a eclozat a fost clar că nu va fi o găină obișnuită. Quadzilla și-a găsit rapid locul și, cu siguranță, nu trece neobservată.

Dimpotrivă, s-a adaptat mediul în felul său și se comportă ca o personalitate care știe ce vrea. Se mișcă cu încredere și nimic nu sugerează că diferența ar ține-o pe loc în vreun fel.

Astăzi Quadzilla e în spațiul cu găini, câini și o broască țestoasă și se integrează perfect în rutina zilnică a fermei.

În același timp, își menține un „caracter puternic”. Proprietara explică: „Nu e niciun bullying, e deja șefa curții”.

