O piață instabilă descurajează investițiile

Dealerii și producătorul nu pot lansa campanii de vânzări eficiente, dacă nu știu dacă și când va fi disponibilă subvenția. Clienții, la rândul lor, amână deciziile de cumpărare în așteptarea programului.

Deciziile de investiții în noi linii de producție, tehnologii sau dezvoltare de modele sunt influențate de perspectivele pieței. O piață instabilă din cauza incertitudinii programelor guvernamentale descurajează investițiile. Vânzările sunt direct legate de fluxul de numerar. O întârziere sau o incertitudine în Rabla poate duce la scăderea vânzărilor, afectând profitabilitatea și stabilitatea financiară a companiei.

„Ni s-a promis că anul viitor vom avea un Program Rabla, dar nu pot să bag mâna în foc că va fi, și anul ăsta ni s-a promis și a început doar la sfârșit de septembrie. Dar ne-a încurcat îngrozitor, ca să o spunem pe-aia dreaptă. Amânarea și diminuarea extraordinară a programului – pentru că, pornind practic de la buget de aproape un miliard și 400 de milioane, am ajuns la 200 de milioane”, spune Mihai Bordeanu.

Vânzări de doar 25%

Totodată, arată acesta, „în loc de două sau chiar trei canale(…)acum am ajuns doar la persoane fizice.

Recomandări Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

„Faptul că programul, așa cum este el, a venit foarte, foarte târziu, împuținat îngrozitor la bani și nu pentru aceeași clienți. Deci astea 3 lucruri ne-au făcut să pierdem față de cum ne-am bugetat noi. Imaginați-vă că suntem în 2024 și facem bugetul pentru 2025. Cel mai simplu mod este să pleci de la bugetul din anul anterior. Dacă făceam asta, pierdeam cam de patru ori. În cel mai bun caz, vom vinde 25% față de ce ne-am stabilit la începutul anului, pe baza Programului Rabla”.

Consumatorii români sunt foarte sensibili la preț și la stimulente. Mulți își planifică achiziția unei mașini noi în funcție de disponibilitatea programului Rabla. Dacă programul este incert sau întârzie, aceștia amână achiziția sau se orientează către piața second-hand.

Speranța pentru un start timpuriu în anul viitor ar permite Dacia (și altor producători/dealeri) să-și planifice activitățile pe întregul an, să-și seteze obiective clare și să ofere predictibilitate clienților.

Se respectă foarte puțin principiul poluatorului care plătește

Aplicarea în continuare a impozitului minim pe cifra de afaceri la multinaționale va afecta proiectele companiei Dacia, atrage atenția Bordeanu.

Companiile, în special cele mari, își elaborează bugete și strategii pe termen mediu și lung (3-5 ani). Aceste planuri includ investiții în echipamente, tehnologie, extindere, angajări, cercetare și dezvoltare. Fără a ști care va fi regimul fiscal, aceste planuri devin speculații riscante.

Companiile românești concurează pe piețe regionale și globale. Dacă nu pot estima costurile fiscale viitoare, le este dificil să stabilească prețuri competitive sau să-și evalueze profitabilitatea pe termen lung.

Incertitudinea fiscală poate duce la o alocare sub-optimă a resurselor.

În loc să investească în creștere, companiile pot alege să acumuleze lichidități sau să amâne decizii importante. Lipsa de predictibilitate erodează încrederea mediului de afaceri în autorități și în stabilitatea economică a țării.

Referitor la impozitul pe vehicule, Mihai Bordeanu spune că actualul proiect de impozitare nu are legătură cu proiectul dezvoltat anterior și transmis Ministerului de Finanțe:

„Discutăm de patru ani, de când m-am întors în țară, dar cu siguranță nu a fost o chestiune acceptată politic, pentru că urmau alegerile maraton pe care le-am avut și nu au vrut să-și asume așa ceva, că nu-i momentul. Proiectul nostru era simplu: nu poți polua fără să plătești. Într-o zi cineva va trebui să ia decizia asta. Eu nu fac politică, dar trebuie să avem decizia lor, a coaliției, care să ajungă să aibă convergență pe acest subiect, ceea ce deocamdată nu este cazul. Propunerea făcută nu respectă decât foarte puțin principiul poluatorului care plătește”.