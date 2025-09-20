Din 1 septembrie 2025, Denis Le Vot nu mai deține funcția de șef al Dacia, pe care o ocupa din 1 ianuarie 2021. În mai puțin de cinci ani, liderul a reușit să transforme producătorul român într-un pilon important al grupului Renault.

Când a preluat conducerea Dacia și Lada, Denis Le Vot și-a propus să ducă marca românească în segmentul C, unde cererea și marjele sunt mai mari decât pe segmentul B, tradițional pentru Dacia. Pentru a realiza acest lucru fără costuri suplimentare, el a implementat platforma CMF-B a Renault pentru toate viitoarele modele, reducând numărul platformelor de la patru la una singură și obținând economii considerabile.

Deși a găsit proiecte precum Spring și Jogger deja în desfășurare, Denis Le Vot s-a implicat activ în dezvoltarea Duster III, care a marcat trecerea mărcii către o gamă superioară, păstrând însă caracterul robust și accesibil. În paralel, reîmprospătarea designului, sub coordonarea lui David Durand, a oferit mărcii un stil mai modern și mai atractiv, inclusiv prin adoptarea noului logo „Dacia Link”.

Sub conducerea sa, Dacia a lansat Bigster, un crossover de segment C, și a aprobat proiectul C-Neo, un break cu tendințe de crossover, menit să completeze gama în Europa. Electrificarea rațională și menținerea opțiunii GPL au consolidat imaginea Dacia ca marcă „eco-inteligentă și economică”.

Rezultatele au fost vizibile: creșterea preferinței pentru modele mai bine echipate, majoritatea cumpărătorilor fiind persoane fizice (85% în 2025 față de 57% în 2019), consolidând astfel poziția Dacia ca producător modern, atractiv și profitabil în cadrul grupului Renault.

Pentru a atinge pragul de un milion de vehicule vândute anual, Dacia mizează pe modelele sale recente, care combină accesibilitatea, tehnologia și designul modern.

Printre acestea se numără Duster III, care îmbină robustețea tradițională cu echipamente și motorizări hibride moderne, folosind platforma CMF-B pentru eficiență și adaptabilitate tehnologică.

Bigster, cel mai mare model al mărcii, aduce Dacia în segmentul C, oferind spațiu generos, motorizări hibride sau GPL și un design mai atractiv, răspunzând astfel dorinței clienților pentru mașini moderne și practice.

În completare, C-Neo, un break cu tendințe de crossover, va completa oferta, oferind spațiu și eficiență pentru familii, poziționându-se deasupra lui Jogger și în paralel cu Bigster. Această strategie permite Dacia să răspundă cerințelor pieței europene și să își crească marjele, consolidând poziția pe plan internațional.

Prin aceste modele și prin electrificarea atent calibrată, Dacia urmărește să devină un brand „eco-inteligent, modern și economic”, păstrându-și în același timp accesibilitatea și robustețea care au consacrat marca.

