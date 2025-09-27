Testul a fost efectuat în cadrul exercițiului Aegir 25, pe poligonul de lansare din Andøya, în Arctica norvegiană, împreună cu forţe aliate din Norvegia şi Polonia.

Lansarea a marcat intrarea în dotare a rachetei Naval Strike Missile (NSM), care dispune de o rază de acţiune extinsă şi sisteme moderne de ghidare, permiţând lovirea atât a ţintelor terestre, cât şi a navelor.

Cu o greutate de circa 400 kilograme, NSM reprezintă un salt tehnologic faţă de sistemul Harpoon folosit în prezent de fregatele Type 23 şi distrugătoarele Type 45 ale Royal Navy.

Luke Pollard, ministrul pentru Pregătire de Apărare şi Industrie, a subliniat că racheta este „una dintre cele mai avansate din arsenalul nostru naval” şi că va întări capacitatea de descurajare a Marii Britanii şi a aliaţilor.

Lansarea a fost efectuată de fregata HMS Somerset, prima navă britanică care a folosit sistemul, racheta având capacitatea de a se deplasa aproape de suprafaţa mării la viteze apropiate de viteza sunetului pentru a reduce şansele de detectare radar.

Sistemul este deja în serviciu în marinele Norvegiei, SUA şi Poloniei, iar NSM a fost instalat şi pe HMS Richmond şi HMS Portland.

Testele au necesitat luni de pregătire, cu participarea inginerilor de la Kongsberg, producătorul norvegian al rachetei.

Matthew Cox, directorul programului NSM în Regatul Unit, a afirmat că proiectul reflectă un parteneriat strategic puternic între Regatul Unit şi Norvegia şi a permis instalarea rapidă a sistemului pe nave britanice într-un ritm neobişnuit pentru un program complex de înarmare.

NSM va fi utilizat împreună cu o rachetă de croazieră şi anti-navă mai grea, destinată viitoarelor fregate Type 26 şi Type 31, cele două sisteme urmând să readucă flotei capacitatea de atac la distanţă.

Marea Britanie redevine o putere navală prin flota de submarine nucleare cu rachete balistice din noua clasă Dreadnought.

Noile submarine vor continua politica de descurajare navală a Londrei, fiind înarmate cu rachete Trident II. Aceste rachete pot transporta până la opt focoase nucleare multiple și independente, cu o rază de acțiune de peste 7.000 kilometri.



