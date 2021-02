Averea deputatul PSD Radu Cristescu: casă de vacanță în America Centrală, în timp ce anul trecut a trăit oficial cu doar 122 de lei pe lună. „E o poveste foarte lungă… Alte curiozități mai aveți?”

Fără aproape niciun fel de venituri, dar cu o casă în America Centrală. Așa arată declarația de avere a lui Radu Cristescu, ales deputat PSD în urmă cu ceva mai mult de două luni.

Potrivit declarației înregistrate pe 13 ianuarie 2021, singura proprietate deținută de Radu Cristescu este o casă de vacanță undeva în America Centrală, care a fost achiziționată în 2018.

Nu are nici apartament, nici casă și nici terenuri în România. Nu are bani în conturi, dar nici credite de achitat.



Singurul venit declarat pentru 2020, o remunerație de 1.462 de lei din partea S.C. Factory Media Exclusiv SRL din Ploiești, o firmă fondată în 2019 și a cărei activitate a fost suspendată la 9 zile de la alegerile parlamentare, pe 15 decembrie 2020. Oficial, Radu Cristescu a trăit anul trecut cu 121,8 lei pe lună. Mai puțin decât venitul minim garantat, care este de 142 de lei.



Totuși, 2020 nu a fost un an rău pentru Radu Cristescu. Politicianul de 53 de ani a fost ales pentru prima oară în Parlamentul României și a ajuns deputat PSD de Satu Mare.



Cristescu, despre casa de vacanță: „E o poveste foarte lungă…”



Am încercat să lămurim cu deputatul PSD această discrepanță: casă de vacanță în străinătate vs zero bani în conturi.



Libertatea: Ne puteți spune unde anume este casa de vacanță?

Radu Cristescu: Unde scrie acolo…



– Ați indicat America Centrală, ne puteți spune mai precis în ce țară anume?

– Într-o zonă foarte frumoasă…



– Cum ați găsit-o, cum ați intrat în posesia ei?

– E o poveste foarte lungă… Alte curiozități mai aveți?



– Da, tot din declarația de avere, observăm că în 2020 ați avut un singur venit, ați încasat, în total, doar 1.462 de lei. Să ne explicați cum v-ați descurcat?

– … Sunați-mă la 16:30, acum trebuie să intru în ședință…



Deputatul nu a mai răspuns la telefon.



Conturi goale în toate declarațiile de avere disponibile



Declarația de avere depusă în 2020, înainte de înscrierea în cursa electorală, este la fel de aerisită. Aceeași casă din America, zero bani în conturi, iar la veniturile încasate în 2019, tot o singură sursă: salariul de secretar de stat de la Ministerul Energiei.



Suma este mascată, ceea ce contravine prevederilor legale. Radu Cristescu a stat mai puțin de două luni la minister. El a fost numit de Viorica Dăncilă pe 11 septembrie 2019 și dat jos de Ludovic Orban pe 8 noiembrie, același an.

În 2018, singurul venit încasat de Radu Cristescu era o indemnizație din partea SPC Elite Consulting din București în valoare de 4.660 de lei. Sub 400 de lei pe lună.



Prima declarație de avere înregistrată pe platforma Agenției Naționale de Integritate datează din 2016, când Radu Cristescu a fost candidatul PMP la Primăria Sector 2. Bară pe toată linia. Pe atunci nu exista nici casa de vacanță din America Centrală și nimic altceva. O singură mențiune, la venituri (anul fiscal 2015) – 13.188 de lei din partea IZOMAT S.A. Șimleul Silvaniei.

Cine este Radu Cristescu

Deputatul PSD Radu Cristescu este un obișnuit al platourilor de televiziune

Într-un clip electoral din campania pentru sectorul 2, Radu Cristescu se prezintă drept inginer. Pe pagina sa de Facebook notează că a studiat la Institutul Agronomic Ion Ionescu de la Brad din Iași.

Nu există niciun CV pe numele său: nici pe pagina de la Camera Deputaților și nici la vreo altă instituție unde a lucrat Cristescu.

CV-ul politic este însă cunoscut.

Numit de PDL șef la Agenția Domeniilor Statului în 2011, Cristescu este demis la scurt timp. El a fost acuzat că a prejudiciat bugetul statului cu milioane de euro prin diminuarea redevențelor pentru una dintre companiile controlate de Dan Voiculescu.

Fiind considerat un apropiat al Elenei Udrea, Radu Cristescu ajunge vicepreședinte în partidul lui Traian Băsescu, PMP, și candidat al formațiunii la Primăria Sector 2.

Pleacă cu scandal din PMP în februarie 2019. Face turul televiziunilor, unde invocă numele surorii sale Adriana Cristescu, fost procuror DNA, pentru a-l acuza pe Traian Băsescu că a plănuit toate arestările concurenților politici. Face și un denunț penal împotriva fostului șef al statului.

În august 2019, după o scurtă haltă la un partid de buzunar rupt din PRM, Radu Cristescu ajunge la PSD. Viorica Dăncilă îl recompensează cu o funcție de secretar de stat la Ministerul Energiei, unde rămâne mai puțin de două luni, până la instalarea Guvernului Orban.

Înainte să ajungă la PSD, Radu Cristescu a încercat să preia mandatul de senator eliberat de Traian Băsescu după ce a fost ales europarlamentar. Cristescu a fost numărul doi pe lista PMP pentru Senat la București, dar el fusese exclus între timp din partid. A depus contestație, dar nu a reușit.



Traian Băsescu nota, la vremea respectivă, următoarele: „Ce nenorocire, Cristescule! Din om fără serviciu era să ajungi senator. Uneori, chiar și lichelele își primesc răsplata”.



