De Bobi Neacșu,

Doctorul Radu Lupescu precizează că în ciuda anticipării și pregătirii, spitalele sunt total depășite.

„Boala se manifestă in cazurile grave printr-o insuficiență respiratorie acută de o evoluție extrem de rapidă. Paturile de reanimare din regiune încep să fie saturate. Nu mai e nici-un loc in reanimare in Mulhouse nici Colmar, in ciuda măririi capacității”, scrie Radu Lupescu.

Doctorul atrage atenţia ce se întâmplă dacă se îmtârzie cu o zi în adoptarea măsurilor: 40% de cazuri în plus.

„Concluzia este: NU vă mai puneți întrebări! IZOLARE SOCIALĂ MAXIMĂ, DE AZI!”, punctează Radu Lupescu.

Franţa înregistrează peste 5400 de cazuri de coronavirus şi peste 120 de decese provocate de virusul COVID 19.

Citeşte şi:

LIVE UPDATE – Coronavirus în Europa | Număr record de morți în Italia, Spania și Franța

Situație disperată aproape de Timișoara. Zeci de oameni veniți din străinătate, ținuți în mașini de 12 ore, fără mâncare sau apă. Poliția neagă că ar fi adevărat

LIVE UPDATE Coronavirus în România | 158 de cazuri confirmate, nouă persoane declarate vindecate

GSP.RO Trebuia să fie în izolare la domiciliu, dar s-a dus in pub. Dă mâna cu oamenii, apoi bagă degetele în gură

HOROSCOP Horoscop 16 martie 2020. Gemenii se confruntă cu momente tensionate