Un ministru USR spune că nu și-a dorit coaliția cu PSD și PNL, dar nu are încotro: „Aritmetica parlamentară ne forţează”

„E o coaliţie care funcţionează greu, având în vedere că sunt patru partide politice, sunt partide politice cu viziuni diferite, însă aritmetica parlamentară ne forţează să ţinem această coaliţie funcţională”, a spus Radu Miruţă la Digi 24.

Radu Miruță este ministru USR al economiei din iunie. Foto: Hepta

„Nu e o coaliţie în care mă simt ideal, nu e o coaliţie pe care mi-aş fi dorit-o, dar este o coaliţie a responsabilităţii şi convingerea mea e că lumea nu punctează politic în funcţie de declaraţii populiste, ci punctează în funcţie de situaţia reală, care e complicată, cât de bun este ministrul care reuşeşte să găsească o soluţie pentru o situaţie grea”, a adăugat Miruţă.

Totuși, afirmația că „aritmetica parlamentară ne forțează” nu este justificată. Matematic, PSD și PNL pot face coaliție și fără USR, fiindcă au împreună majoritate în Parlament.

Miruță i-a chemat apoi pe cei de la PSD să revină la discuții, după ce coaliția PSD-PNL-USR-UDMR nu s-a mai reunit de câteva săptămâni, iar pachetul al doilea de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar urmează să fie asumat de Guvernul Bolojan.

„Trebuia să treacă mai demult. Nu există, plauzibil, o altă variantă, dacă este să mai avem curaj să ne uităm în ochii românilor. A fost un pachet unu în care au fost măsuri pentru oameni, am spus că imediat va urma un pachet în care va strânge Guvernul propria curea în jurul taliei, nu ne-am ţinut de cuvânt să facem acest lucru la finalul lunii august din motive de coaliţie greoaie, este obligatoriu să se întâmple acesta săptămâna viitoare”, a mai spus ministrul USR.

Actuala coaliție PSD-PNL-USR-UDMR s-a format în iunie, odată cu Guvernul condus de Ilie Bolojan.

Pachetul numărul 2 de măsuri fiscal-bugetare va fi adoptat de Guvernul condus de Ilie Bolojan săptămâna viitoare și se va referi, în principal, la:

reforma companiilor de stat: se vor reduce numărul de membri și indemnizațiile din consiliile de administrație

reforma fiscală

reforma administrației locale și centrale, inclusiv prin concedieri

situația pensiilor speciale ale magistraților.

Măsurile luate de Guvernul Bolojan au ca scop creșterea veniturilor la bugetul de stat și reducerea deficitului, după ce anul trecut, România a avut cel mai mare deficit din Europa, de 9,3% din PIB.

