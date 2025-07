Precizarea vine în contextul apariției în spațiul public a unor informații legate de implicarea sa într-un dosar de evaziune fiscală.

„De fiecare dată când am fost numit într-o funcție publică, a apărut întrebarea privind calitatea mea de inculpat într-un dosar de evaziune fiscală. Acest dosar a fost trimis spre judecare de procurorii Înaltei Curți de Casație și Justiție către Camera Preliminară a ICCJ”, a precizat Radu Oprea într-o postare pe Facebook.

„Instanța s-a pronunțat de două ori – în fond și în contestație – în sensul desființării actelor de urmărire penală și returnării cauzei la Parchetul General. Ulterior, procurorii au decis că nu este necesară întocmirea unui nou rechizitoriu și trimiterea mea în judecată, întrucât aspectele juridice au fost clarificate”, a explicat.

El a adăugat că, din acest motiv, în cazierul său judiciar nu figurează nicio mențiune privind o condamnare sau altă sancțiune penală.

„Nu am fost niciodată sancționat și nu am plătit nicio amendă penală. Menționez și că, în 2012, când am fost ales senator, am renunțat la calitatea de administrator al companiilor (conform legii) și la cea de acționar (chiar dacă era permisă de lege)”, a subliniat Radu Oprea.

Recomandări Cum a fost Dragoş Anastasiu urmărit de poliţie în trafic, după ce radarul l-a prins că zbura cu maşina pe şosea. „Am fost foarte intrigat de modul în care un organ al statului tratează un cetăţean”, s-a plâns el în instanţă

Pe același subiect, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat luni că Radu Oprea are un cazier fiscal curat și că informațiile apărute recent în presă reprezintă o exagerare.

Întrebat despre menținerea lui Oprea în funcție, în timp ce Dragoș Anastasiu a demisionat din postul de vicepremier după acuzații privind firmele sale, Grindeanu a răspuns:

„Am văzut informațiile în presă și l-am sunat pe Radu Oprea. Mi-a spus că are un cazier fiscal curat, că era doar asociat în firma respectivă și că există o decizie favorabilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție în favoarea companiei sale, pronunțată ulterior acuzațiilor. Sunt lucruri cunoscute, nu e nimic nou”, a declarat Sorin Grindeanu la sediul central al PSD.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE