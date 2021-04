Raed Arafat, avertizat din februarie că TIR-urile de ATI „nu pot funcționa pe termen lung”. Cum a reacționat

Luni după-amiază, trei pacienți COVID-19 au murit din cauza unei defecțiuni la TIR-ul ATI de la Spitalul Victor Babeș din București.

Nu e prima oară când se strică un TIR de ATI – în urmă cu o lună, dr. Dorel Săndesc spunea că la trei spitale din Timișoara s-au stricat, pe rând, toate TIR-urile aduse de SMURD.

TIR-ul ATI care s-a defectat luni la „Victor Babeș” nu e nou. „Acest TIR a funcționat luni de zile în Argeș până a ajuns aici”, a spus luni seară Raed Arafat.

Victor Babeș | Foto: Vlad Chirea

Arafat a fost avertizat din februarie că unitățile mobile de Terapie Intensivă „nu pot funcționa pe termen lung”, de Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației Dăruiește Viață, care a construit din donații cel mai performant spital modular ATI pentru pacienți COVID din România.

„Aceste TIR-uri nu au capacitatea de a funcționa pe termen lung. Sunt gândite strict pentru calamități – inundații sau un cutremur. Ții pacienții acolo 2-3 zile până îi stabilizezi. Este motivul pentru care nicio țară din lumea asta nu a folosit așa ceva. Toate spitalele din lumea asta, în momentul în care au avut nevoie de paturi suplimentare, au construit spitale modulare”, a explicat Oana Gheorghiu.

Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, fondatoarele Asociației „Dăruiește viață”| Foto: Facebook Oana Gheorghiu

„Ele nu pot suplini o secție de Terapie Intensivă, ci sunt niște soluții care să salveze o situație de urgență. Erau utile la Colectiv, să zicem. Pentru inundații, pentru un cutremur. Cu condiția să fie funcționale și să le asiguri alimentare cu energie electrică și cu oxigen/gaze medicale”, a continuat cofondatoarea Asociației Dăruiește Viață.

Ca răspuns, Raed Arafat a lansat atunci un atac la adresa fondatoarelor „Dăruiește viață”, spunând că au „reacții isterice”, dar și că „dăruiesc societății venin și știri false, atacând din senin orice acțiune a celor care realmente salvează”.

„De câțiva ani buni, reprezentantele fundației «Dăruiește viață» au atacat continuu sectorul de urgență, DSU, IGSU etc., venind cu informații false, inexacte și care să pună la îndoială activitățile acestui sector. Până acum am tolerat aceste atacuri fără a lua o poziție oficială, considerând că nu are rost să răspundem reacțiilor isterice nefondate ale personajelor respective”, a reacționat atunci șeful DSU.

Una este să «dăruiești viață» și alta este să dăruiești societății venin și știri false, atacând din senin orice acțiune a celor care realmente salvează. Raed Arafat, pe Facebook:

Luni seară, după incidentul extrem de grav de la „Victor Babeș”, care a dus la moartea a trei pacienți – ventilatoarele s-au oprit, după ce presiunea oxigenului a depășit limita maximă admisă -, Raed Arafat, întrebat dacă aceste TIR-uri ATI sunt vulnerabile, a declarat că acestea sunt sigure, iar incidentul putea avea loc și într-o secție din spital.

„TIR-urile nu au o problemă de siguranță din punct de vedere al operării lor. Adică problema asta cu ventilatorul putea să se întâmple și în interiorul spitalului, nu numai în TIR, dacă creștea presiunea se întâmpla exact la fel într-o secție, între patru pereți, așa cum s-a întâmplat în TIR. Problema este creșterea presiunii de oxigen, să vedem de ce a crescut”, a declarat șeful DSU Arafat în conferința de presă susținută la Palatul Victoria luni seară.

