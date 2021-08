„Lockdown cum a fost înainte nu se preconizează pentru că avem alte mijloace și alte posibilități. Noi oricum nu am fost într-un lockdown total ca să spunem că am închis țara cum s-a întâmplat în alte țări. Noi am avut o situație mai serioasă la începutul pandemiei, în primele două luni, dar după asta am mers pe incidențe, pe măsuri locale sau zonale, nu pe măsuri generale sau naționale, cu mici excepții. Asta cred că va fi din nou abordarea noastră mai departe”, a explicat Raed Arafat.

De asemenea, oficialul a precizat că în cadrul măsurilor care vor fi luate de autorități se va ține cont și de persoanele imunizate. Se va face „identificarea persoanelor vaccinate care pot intra într-o zonă fără un risc major, ca să nu închidem anumite activități”, a adăugat Arafat.

„Întrebat dacă vor fi impuse restricții pentru persoanele nevaccinate anti-COVID, Raed Arafat a spus că dacă „înainte erau restricții pentru toți”, acum „poate vor fi permisii pentru unii ca să nu ajungem din nou la restricții pentru toți. Este un pic altfel situația”.

„Nu e țintită persoana nevaccinată, încercăm să menținem unele activități fără să le închidem”, spune Arafat.

De asemenea, șeful DSU a exclus varianta instituirii unor restricții de circulație în valul 4.

România a înregistrat în ultimele 24 de ore 782 de noi cazuri de infectare cu coronavirus, iar numărul pacienților internați la terapie intensivă a ajuns, marți, la 205, în creștere față de ziua precedentă. 14 persoane cu COVID-19 au murit în ultimul interval de 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică.

De la începutul campaniei de vaccinare, în România au fost imunizate 5.187.862 de persoane cu prima doză, iar 5.064.546 cu schema completă.

Prima localitate din România care intră în scenariul roșu în noul val de COVID. Rata infectărilor se apropie de pragul de 6 la mie

Bulimia de diplome. Ce lider de partid are două doctorate, dar mai face alte șase în același timp

Ar trebui sau nu ca România să primească refugiați afgani? Argumentele specialiștilor

