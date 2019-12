De Daria Maria Diaconu,

Premierul Ludovic Orban a declarat, marţi, că o decizie în privinţa şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, va fi luată în urma unei ”evaluări profunde”.

Raed Arafat a afirmat recent că nu își va da demisia și că va pleca din țară dacă va fi demis.

”Încerc să înțeleg niște lucruri, că există niște interese în spate. Eu am fost mereu ținta unor atacuri. Nu e victimizare, e realitatea. Să nu creadă vreunul, vreodată, că nouă ne este frică să fim auditați. Eu am cerut, în trecut, audituri din alte părți.

Am cerut audit din SUA, am fost auditați tehnic, nu financiar, eu nu sunt ordonator de credite. Am avut audituri din Finlanda, Franța. Noi suntem structură fără personalitate juridică. Eu nu pot să spun cuiva ca să câștige cineva o licitație, pentru că poate să mi se facă dosar și să ajung la DNA. Noi nu ne-am ascuns, am cerut să fim auditați. Noi am fost controlați de Curtea Conturi.

Poate să mă dea afară cine dorește. Dacă se dorește să plec, să își asume cineva să mă dea afară. Eu o să fac o conferință de presă unde am să spun unde era sistemul când l-am preluat, unde îl las și ce urma să fac. Eu nu sunt bătut în cuie.

Eu nu am o comunicare politică. Eu nu sunt membru de partid, am apărut pe afișele tuturor partidelor, cu excepția UDMR. Eu nu sunt etern, nu sunt bătut în cuie, pot fi schimbat, dar cineva să își asume. Eu nu am nimic nici cu ministrul, nici cu premierul.”, a declarat Raed Arafat, potrivit stiripesurse.ro.

