Raed Arafat a afirmat că locurile de Terapie Intensivă sunt sub presiune, fiind raportate zilnic peste 1.000 de cazuri.

„ATI se apropie de aproape 500 de pacienți și ceva. Noi am făcut tot posibilul, să creștem capacitatea de la Terapie Intensivă, în București s-a reușit o creștere a numărului de paturi, am transformat spitalul din Ilfov în spital Covid. Avem TIR-uri mobile. La Cluj și la Mureș s-au suplimentat locurile cu 20 de paturi. Am putut transfera pacienți din nordul țării. Asta ne-a arătat că până acum avem situația sub control. Însă dacă nu reușim să stopăm creșterea, la un moment dat vom avea un stres major pe ATI”, a declarat Arafat la Digi24.

Șeful DSU subliniază că dacă numărul de cazuri nu se va stabiliza, iar presiunea cea mai mare va fi pe personalul medical.

„Problema noastră atunci când crește numărul de cazuri este că este un impact mare pe ATI de scurtă durată. În secunda în care creșterea este mare și rapidă, impactul e mare la ATI. Înseamnă că vom avea probleme cu numărul de paturi, cu personalul. Am detașat până acum 500 de persoane atât la DSP, cât și la spitale.”

Raed Arafat a mai explicat și de ce este necesară prelungirea stării de alertă.

Este normal să prelungim starea de alertă. Noi nu suntem în starea de normalitate acum. Să spui că situația este scăpată de sub control înseamnă că fiecare e pe cont propriu. Nu e așa. Cu toate atacurile și manipulările împotriva acestor măsuri consider că suntem la răscruce. Dacă vedem că situația se stabilizează înseamnă că măsurile au fost adecvate.

Șeful DSU:

De asemenea, Arafat a afirmat că următoarea perioadă va fi destul de delicată, având în vedere că vine toamna, „vine gripa”.

„Îi sfătuim pe toți să se vaccineze, chiar dacă se supără antivacciniștii pe mine. Acest lucru este extrem de important, deoarece poate fi prevenit unul dintre riscuri. În special persoanele vulnerabile trebuie să se vaccineze. Ne întoarcem la un scenariu: de a reduce activitatea; dacă numărul crește la un moment dat decizia de a nu mai efectua unele cazuri care nu sunt urgente, care să dea prioritate celor care vin. Sper să nu ajungem acolo", a declarat Arafat.

