Rafaela a povestit despre procesul de admitere într-un videoclip pe TikTok

Românca admisă la Harvard cu o bursă de 90.000 de dolari, a povestit pe TikTok cum a reușit să obțină locul la prestigioasa universitate americană.

În comentariile videoclipului postat pe rețeaua de socializare, un utilizator a lăsat un comentariu care a stârnit multe reacții: „Ce ar fi să-i facem ei un milion de like-uri în locul influencerilor?”.

Acest comentariu a fost apreciat de peste 600 de persoane, care au susținut ideea de a încuraja astfel de exemple de succes, în loc să se acorde atenție influencerilor din mediul online.

Aplicația pentru Harvard

În aplicația sa pentru Harvard, eleva româncă a subliniat implicarea sa civică încă din gimnaziu. „Am fost acceptată la Harvard și am să povestesc despre întreg procesul de admitere. În primul rând vreau să încep prin a spune că cel mai important lucru din aplicația mea a fost faptul că a implicat foarte mult civic”, a spus Rafaela, într-un videoclip postat pe TikTok.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Recomandări Noul Parlament începe cu circ: de la declarații bizare la fuga de ochii lumii. Ce nu s-a văzut la TV REPORTAJ

În clipul postat pe TikTok, Rafaela a povestit activitățile sale, inclusiv participarea în Clubul Interact Suceava Bucovina, Boardul Național al Copiilor UNICEF, Consiliul Elevilor la nivel județean și național. În prezent, ea ocupă funcția de vicepreședinte și ofițer internațional în Organising Bureau Of European School Students’ Union.

Pe lângă implicarea civică, Rafaela a excelat și în domeniul academic: „Pe partea academică am avut în ultimii 3 ani media 9,92 și am mers la Olimpiada Internațională de Astronomie și Științe ale Spațiului pentru juniori, unde am luat o medalie de aur și premiul I absolut la proba observațională de noapte, adică cu telescopul”, a spus eleva.

În plus, Rafaela a susținut examenele necesare pentru admiterea la universități americane, inclusiv SAT-ul și IELTS, subliniind importanța obținerii unui nivel C1 la limba engleză.

Procesul de aplicare la Harvard

Rafaela a oferit detalii despre procesul de aplicare, menționând că a folosit platforma Common Application. Ea a explicat: „Am avut 10 locuri unde am putut să-mi scriu activitățile în care mă implic, cinci în care am putut să-mi pun premiile și practic ce competiții am avut eu, iar ulterior am putut să scriu despre experiențele mele de viață în eseuri”.

Recomandări CTP se teme că Rusia poate pune președintele în România: În 1989 l-au pus pe Iliescu după Ceaușescu, de ce nu ar face-o și acum?

Secretul succesului

Rafaela consideră că implicarea sa pasionată în diverse activități a fost cheia succesului: „Cred că cel mai mult m-a avantajat faptul că întotdeauna m-am implicat foarte mult în ceea ce am făcut și s-a văzut că a fost cu pasiune, nu a fost doar pentru diplomă sau pentru CV, atât pe plan social și extracurricular, cât și pe plan academic”.

Eleva din Suceava a subliniat importanța dezvoltării pe multiple domenii

„Deci dacă vă doriți să aplicați la Harvard, e important să știți că v-ați dezvoltat pe mai multe laturi.” Rafaela a primit vestea admiterii sale pe 12 decembrie seara, aproape de miezul nopții. Ea a aplicat prin programul Restrictive Early Action și își va începe studiile la Harvard în toamna anului viitor, urmând să absolve în 2029.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News