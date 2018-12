„Noi discutăm de companii mari, cu cifre de afaceri de miliarde de euro și care au profituri foarte foarte mici, zero virgulă ceva la sută și unele cu pierderi. Exact în România fac cifre de afaceri foarte mari dar profituri mici, să-i ajutăm. Și am văzut companii mari, Coca Cola. De ce această companie nu-și ascunde profitul? 14 și ceva la sută, este super corectă. Băncile, companiile din energie, din retail, sunt cu 1 și ceva la sută. Sunt absolut sigur că-și ascund profiturile. Sunt companii foarte mari care nu merg într-o țară să se afle în treabă. Am văzut cât de drag și dor au față de România, cum susțin ei Cententarul. Păi cum susțin? Nu vor să plătească. Și când adunăm tot, să avem o situație, în care să vedem toată cifra de afaceri obținută în România de toate companiile străine și să vedem și impozitul pe profit care a rămas în România”, a spus Dragnea.

El a continuat: „Eu nu-s nebun, sunt un pic patriot”, precizând că „taxa pe lăcomie nu a inventat-o el”.

„Taxa pe activele băncilor este în mai multe țări și funcționează. Tu stai și te uiți, prețul la gaze crește an de an, dobânzile cresc an de an și tu nu faci nimic…85 la sută din firmele din top 100 sunt firme străine. Și noi ce facem, stăm indiferenți așa, și ne uităm”, a mai spus Liviu Dragnea.

